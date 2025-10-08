Klubbchef till växande handbollsklubb i Stenungsund
2025-10-08
Stenungsunds HK söker en passionerad, driven och erfaren person till rollen som Klubbchef i en av de större handbollsföreningarna i Västsverige. Föreningen har en tydlig värdegrund och vision för att främja handbollsporten. SHK vill skapa en positiv miljö för våra spelare, ledare och supportrar. Föreningen söker nu en Klubbchef som strategiskt och operativt vill leda den till en växande och hållbar organisation.
I rollen som Klubbchef kommer du att vara föreningens huvudkontakt, både internt och externt. Du arbetar nära styrelsen för att säkerställa att klubben fortsätter att växa och utvecklas i positiv riktning.
Strategiska områden
Arbeta nära styrelsen med föreningens långsiktiga utveckling och strategiska mål.
Utveckla och stärka klubbens kultur, värdegrund och varumärke.
Bygga och vårda relationer med sponsorer, samarbetspartners, kommunen och andra intressenter.
Stärka klubbens struktur och organisation för hållbar tillväxt.
Initiera och driva utvecklingsprojekt, t.ex. inom rekrytering av ledare, utbildning och inkludering.
Operativa områden
Säkerställa halltider och matchansvar enligt förbundets krav.
Hantera administration i system (Profixio, Solidsport, Idrottonline, Sportadmin, Cleverservice, Rbok).
Administrativ hantering av medlems- och träningsavgifter, föreningsdomare och funktionärer.
Planera matchsammandrag
Samplanera Stenungscampen i samarbete med campansvarig.
Upprätta scheman för café, matchspel, match- och entrévärdar, filmning (SolidSport) och omklädningsrum.
Ansvara för föreningens sociala medier, mejl och kommunikation.
Vara inköpsansvarig för café, material, matchställ m.m.
Ansvara för kund- och leverantörsreskontra.
Meriterande
För rollen som Klubbchef ser vi gärna att du:
Är en erfaren ledare med beprövad erfarenhet av verksamhetsbyggande inom kommunal/privat sektor, föreningsliv eller liknande organisationer.
Har en god organisatorisk förmåga och arbetar strukturerat och effektivt.
Har en passion för handboll och ett engagemang i att skapa en inkluderande och positiv kultur i vår klubb.
Är flexibel gällande arbetstider och har en önskan att ta på sig ett varierat och utmanande arbete.
Är kommunikativ i tal och skrift och besitter en förmåga att skapa goda relationer med spelare, ledare, föräldrar, sponsorer och andra intressenter.
Har erfarenhet av administration i handbollssystemen Profixio, Solidsport, Idrottonline, Sportadmin, Cleverservice samt kommunens system Rbok.
Din personlighet
Ansvarstagande och lösningsorienterad.
Noggrann med öga för detaljer.
Samarbetsinriktad och metodisk.
Kommunikationsstark och nätverkande.
Självledande och strukturerad.
Vi söker en Klubbchef som är redo att ta på sig en varierad och utmanande roll och som vill bli en del av en positiv och engagerad klubbkultur. Vi erbjuder en heltidstjänst med utbildnings- och utvecklingsmöjligheter och möjligheten att bli en del av en framgångsrik och växande handbollsklubb.
Arbetsgivaren är Stenungsunds handbollsklubb. Arbetsplatsen är placerad i Stora höga Arena.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med personligt brev och CV till Anders Kantola på anders.kantola@shkhandboll.se
senast 2025-11-01. Dröj inte med din ansökan - urval sker löpande!
Frågor kring tjänsten? Hör av dig via mejl ovan.
Vänliga hälsningar
