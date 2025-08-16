Klubbchef till IF Boltic en nyckelroll i bandyns framtid
2025-08-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Om IF Boltic
IF Boltic är en av Sveriges mest klassiska bandyföreningar med en historia som rymmer SM-guld, publikfester och internationella framgångar. Sedan föreningen senast spelade i Elitserien (2010-2011) har Boltic haft en resa präglad av återuppbyggnad, ideellt engagemang och långsiktig utveckling. Vi har idag både elitlag, ungdomsverksamhet och ett brett nätverk av supportrar, sponsorer och volontärer. Med stark förankring i Karlstad och ett stort hjärta för bandyn är vår ambition att ta nästa steg mot framtidens klubb, med dig som nav.
Om rollen som klubbchef
Som Klubbchef hos IF Boltic har du det operativa ansvaret för att leda, samordna och utveckla hela föreningens dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens beslut, vision och strategiska mål. Ditt uppdrag är både praktiskt och strategiskt, du kommer att vara spindeln i nätet som skapar struktur, driver utveckling och bygger engagemang.
Du arbetar nära styrelsen och är ett viktigt ansikte utåt mot sponsorer, kommunen, media och andra externa parter. Du får mandat att fatta beslut i det löpande arbetet och stöd av starka ideella grupper inom marknad, event, sport, sociala medier och nätverk. En viktig del i rollen är att samordna och stärka dessa grupper, med målet att professionalisera klubbens verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ledarskap & samordning
Samordna föreningens ideella krafter och arbetsgrupper
Skapa tydliga strukturer för arbetsfördelning och ansvar
Vara länken mellan styrelse, volontärer och personal
Ekonomi & intäktsarbete
Ansvara för sponsorintäkter och utveckling av samarbeten
Planera och driva match- och evenemangsarrangemang
Arbeta med budgetuppföljning tillsammans med kassör/ekonomiansvarig
Kommunikation & relationer
Kommunicera internt med medlemmar och frivilliga
Representera föreningen externt i möten och media
Förvalta och utveckla relationer med partners, kommun och förbund
Strategisk utveckling
Delta i arbetet med föreningens långsiktiga utvecklingsplan
Initiera och leda projekt som stärker klubbens hållbarhet och varumärke
Arbeta med digitalisering och moderna verktyg där det ger effekt
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt ledarskap, gärna från såväl näringslivet som ideell sektor (idrottsrörelsen).
Är en trygg och strukturerad person med förmåga att få andra med dig
Har förståelse för sponsorarbete, evenemangsplanering och kommunikation
Är självgående, handlingskraftig och resultatinriktad
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och gärna engelska
Har erfarenhet av eller intresse för bandy, idrott och föreningsliv
Meriterande:
Tidigare arbete inom elitidrott, föreningsutveckling eller evenemangsproduktion
Erfarenhet av att arbeta med boknings- eller CRM-system
Vi erbjuder
En nyckelposition i en anrik svensk bandyförening med stark framtidstro
Möjlighet att påverka och driva förändring i en klubb med stort engagemang
Tätt samarbete med en dedikerad styrelse och engagerade arbetsgrupper
Kort väg från idé till beslut, vi är lösningsorienterade och prestigelösa
Ett uppdrag där du gör verklig skillnad, både för klubbens framtid och för bandyn i Karlstad
Ansökan och kontakt
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Linda Hallgren på linda@headsandtails.se
Vi tillämpar löpande urval, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt via formuläret nedan.
Vill du vara med och utveckla IF Boltic mot framtidens bandyförening?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: linda@headsandtails.se Omfattning
Arbetsgivare If Boltic
Stadionvägen 4 (visa karta
)
653 39 KARLSTAD Arbetsplats
Boltic, If Jobbnummer
9461473