KLS söker livsmedelsarbetare inom terminal och paketering
KLS Ugglarps AB / Slaktarjobb / Kalmar Visa alla slaktarjobb i Kalmar
2026-02-20
Vi söker dig som har erfarenhet eller ett intresse för yrket och som vill arbeta inom en bransch som har stor efterfrågan på arbetskraft. Just nu söker vi livsmedelsarbetare inom terminal och paketering.
Arbetet innebär sortering, plocka ordrar samt paktetering. Det är meriterande om du har ett intresse för charkuterier och tillverkning av charkuteriprodukter.
Har du inte redan den kompetens som efterfrågas så kan du få gå en utbildning för att kunna arbeta som livsmedelsarbetare inom terminalarbete och paketering. Behörig för att söka till utbildningen är du som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen och som efter arbetsmarknadspolitisk bedömning uppfyller villkoren att delta i arbetsmarknadspolitiska program.
Då företaget strävar efter en jämn fördelning av män och kvinnor på arbetsplatsen ser vi gärna kvinnliga sökande.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Semestervikariat med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: rekryteringsutbildningkalmar@arbetsformedlingen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KLS Ugglarps AB
(org.nr 556740-8439)
Södra vägen 60 (visa karta
)
392 45 KALMAR Jobbnummer
9755759