Kliv In I Rollen Som Teknisk Labbingenjör Hos Afry!
Framtiden i Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Markaryd Visa alla kemiingenjörsjobb i Markaryd
2025-08-29
Är du en noggrann och teknikintresserad person som vill bidra till utvecklingen av framtidens klimatsmarta lösningar? Nu söker vi dig som vill kliva in i rollen som Teknisk labbingenjör och bli en del av ett spännande projekt ute hos AFRYs kund i Markaryd.
Beskrivning av tjänsten
Som Teknisk labbingenjör blir du en viktig del av produktutvecklingsprocessen hos AFRYs kund. Arbetet sker på plats hos kunden i Markaryd och har fokus på testning och verifiering av värmepumpar, ventilationssystem och tillhörande komponenter. Du kopplar upp och kör tester enligt protokoll, men det är din förståelse för testernas syfte och din förmåga att upptäcka avvikelser - som läckage eller fel i värmecykeln - som gör dig värdefull i arbetet.
Arbetet är både praktiskt och teoretiskt. Du analyserar och utvärderar resultat, sammanställer rapporter och samarbetar tätt med konstruktörer, styr- och regleringenjörer samt teknikavdelningen hos kunden. Som Teknisk labbingenjör får du möjlighet att bidra med din kompetens samtidigt som du utvecklas inom avancerad laboratorieverksamhet.
Sammanfattning:
• Utföra testning och verifiering av värmepumpar och ventilationssystem hos kund
• Koppla upp, följa testprotokoll och dokumentera resultat
• Samarbeta med konstruktörer och ingenjörer i kundens produktutvecklingsprocess
Om den vi söker
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, antingen genom utbildning eller arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen som Teknisk labbingenjör är du analytisk, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs med både praktiska moment och teknisk dokumentation samt kan arbeta självständigt såväl som i team.
Skallkrav:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Svenska och engelska i tal och skrift
AFRY är ett internationellt ingenjörs-, design- och rådgivningsföretag som skapar hållbara lösningar inom infrastruktur, industri och energi. Med 19 000 experter i fler än 50 länder, arbetar AFRY för att påskynda övergången till ett mer hållbart samhälle. De erbjuder en innovativ arbetsmiljö där mångfald, inkludering och personlig utveckling står i centrum.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos AFRY.Anställningsvillkor
Start: Hösten 2025
Arbetstider: måndag till fredag 08-17
Placeringsort: Markaryd Ersättning
