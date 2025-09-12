Kliniska vetenskaper söker djurvårdare till KV stall - vikariat
2025-09-12
Institutionen för kliniska vetenskaper
Kliniska vetenskaper söker nu en hästvan och erfaren djurvårdare till ett vikariat. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst hästar men även idisslare och grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmaterial kan förekomma. I arbetet ingår sanering av lokaler och materialvård.
Arbetstid dagtid enligt schema och inklusive helg. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.
Din bakgrund
Utbildad djurvårdare eller djurskötare och praktisk erfarenhet av att hantera hästar är ett krav. Utökad behörighet som djurvårdare är meriterande. Erfarenhet av arbete inom försöksdjursverksamhet eller djursjukhus är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med idisslare. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och serviceinriktad.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat t o m 2026-05-31
Omfattning:
50-100%Tillträde
December 2025 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
Enhetschef
Anna Svensson fornamn.efternamn@slu.se 018-67 14 77 Jobbnummer
