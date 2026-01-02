Klinisk omvårdnadsledare till Vårdavdelning Huvud hals lung hudcancer
2026-01-02
Är du erfaren sjuksköterska som vill leda och utveckla omvårdnaden inom huvud-halskirurgi? Vi söker en klinisk omvårdnadsledare där omvårdnadsutveckling, patientsäkerhet och samarbete står i fokus där du får möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ett tydligt arbetsledande uppdrag i nära samarbete med omvårdnadschef.
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion utifrån vårt introduktionsprogram och baserat på dina förkunskaper och förutsättningar
möjlighet att arbeta med innovativ högspecialiserad kirurgisk vård i framkant
fortbildning genom föreläsningar och utbildningar
ett nära samarbete med omvårdnadschef
Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Avdelningen är en slutenvårdsavdelning med fokus på kirurgisk behandling av maligna och benigna sjukdomar inom huvud-hals. Hos oss vårdas även onkologiska patienter från andra specialiteter.
Som klinisk omvårdnadsledare planerar, samordnar och leder du det dagliga patientnära omvårdnadsarbetet. Du fungerar som ett kompetensstöd för medarbetarna och är en förebild i det dagliga arbetet, med fokus på kvalitetssäkring och effektiva patientflöden. I rollen stöttar du särskilt ny och junior personal. Du kan även ha eget patientansvar, men i mindre omfattning.
Arbetsuppgifterna innebär ett nära samarbete med omvårdnadschef (OVC) och medarbetargrupp. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att hålla morgonmöten, initiera rond samt reflektion. Arbetet är självständigt vilket ställer krav på god pedagogisk och organisatorisk förmåga.
Du har ett ansvar att tillsammans med OVC följa upp och skapa aktiviteter för att säkerställa att kvalitetsindikatorerna upprätthålls samt att identifiera avdelningsbundna behov av utbildning och mätningar.
Du kommer att samarbeta med andra kliniska omvårdnadsledare inom Tema cancers nätverk. Ditt uppdrag är att dela information, idéer och förbättringsförslag för att utveckla omvårdnaden.
Uppdraget är en arbetsledande roll där du tillsammans med omvårdnadschef och kollegor driver frågor kopplade till omvårdnadsutveckling, förbättringsarbete, patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Tjänsten är en kombinationstjänst som innebär att du är anställd som sjuksköterska på heltid men 60 procent av tiden i rollen som klinisk omvårdnadsledare.
Vi värdesätter varje medarbetares kompetens och styrkor och uppmuntrar till aktiv delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. Vårt mål är att fortsätta bygga en omvårdnadsstruktur där aktuell forskning ligger till grund för det kliniska arbetet.
Denna tjänst innebär arbete under främst dagtid. Viss kvälls-och helgtjänstgöring kan ingå.
Läs här vad det innebär att arbeta som klinisk omvårdnadsledare inom Tema Cancer.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
Vi söker dig har en positiv inställning, vill ge bästa omvårdnad och patientsäkerhet samt vara del av en världsledande verksamhet. Vi finner det självklart att du delar vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Utöver detta söker vi dig som:
leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt besitter förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren
trivs i en miljö där arbetsuppgifterna varierar och kräver god anpassningsförmåga.
Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 7 års klinisk erfarenhet, nivå 4 enligt Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor i klinisk vård.
Erfarenhet av att samordna, leda och utveckla omvårdnad
Goda kunskaper i svenska, såväl som i tal som skrift
Meriterande:
Specialistssjuksköterska med inriktning kirurgi eller onkologi
Erfarenhet av onkologisk vård och/eller kirurgisk vård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
