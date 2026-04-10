Klinisk omvårdnadsledare - kirurgisk vårdavdelning, gyn- & kolrektalkirurgi
2026-04-10
Vill du utvecklas i din roll som sjuksköterska/specialistsjuksköterska samtidigt som du bidrar till utveckling av kollegor och din verksamhet? Vill du bedriva en vård utöver det vanliga där lärandemiljö står i fokus? Då kanske det är dig vi söker till tjänsten som klinisk omvårdnadsledare!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion där du också får möjlighet att delta på operation, postop samt våra mottagningar. Detta för att få en bild av patientens väg genom vården
veckovisa föreläsningar om exempelvis patientfall, olika typer av operationer, omvårdnadsåtgärder med mera
få arbeta med högspecialiserad kirurgisk vård i en arbetsgrupp som värdesätter gemenskap och trivsel på jobbet
möjlighet till kompetensutveckling genom specialistutbildning, kurser och konferenser
ett närvarande ledarskap av omvårdnadscheferna Lovisa och Klara, som uppmuntrar och ger förutsättningar till fortsatt utveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Som klinisk omvårdnadsledare driver du omvårdnadsarbetet på avdelningen och fungerar som ett seniort stöd till kollegor i det dagliga arbetet. Du arbetar nära verksamheten med handledning, undervisning och coachning, bland annat genom omvårdnadsronder i multiprofessionella team för patienter med komplexa vårdbehov.
Du har ett övergripande ansvar för det dagliga omvårdnadsarbetet tillsammans med driftansvarig omvårdnadschef och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling genom exempelvis förbättringsarbete, evidensbaserad omvårdnad och reflektion tillsammans med kollegor. Rollen innebär inget eget patientansvar, utan fokus ligger på att stötta och utveckla omvårdnaden på avdelningen.
Du samarbetar nära övriga kliniska omvårdnadsledare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom Tema Cancer, där ni driver gemensamma utvecklingsinitiativ och bidrar till lärande i organisationen.
Du blir en del av en högspecialiserad kirurgisk verksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset, där vi vårdar patienter med gynekologisk och kolorektal cancer. Arbetet bedrivs i multiprofessionella team med fokus på pre- och postoperativ vård och enligt strukturerade arbetssätt för att främja patientens återhämtning.
Hos oss erbjuds du en utvecklande roll i en verksamhet med starkt fokus på kvalitet, forskning och utbildning, tillsammans med engagerade kollegor i en stödjande och erfaren arbetsgrupp.
Vi söker dig som
är pedagogisk och drivs av att se dina kollegor växa.
har förmågan att hantera komplexa situationer, är trygg i dig själv och kan anpassa dig till vad omgivningen kräver.
är initiativrik och drivande i frågor, du förväntas komma med förbättringsförslag och ha idéer om avdelningens utveckling utefter gällande evidens, riktlinjer och rutiner.
samarbetar för att nå gemensamma mål.
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
har ett driv gällande din egen utveckling som sjuksköterska/specialistsjuksköterska.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation med flera års erfarenhet.
Erfarenhet från kirurgisk vård.
Kompetens motsvarande minst steg 3 eller högre på Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i klinisk vård.
Meriterande:
Specialistutbildning inom kirurgi eller annan relevant specialistutbildning.
Pedagogisk utbildning eller handledarutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholm

Kontakt
Lovisa Johansson lovisa.johansson@regionstockholm.se 0725840684 Jobbnummer
9847469