Klinisk Mikrobiologi söker Specialistläkare inom Virologi/Molekylärbiologi
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2025-12-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin i Östersund
Laboratoriemedicin inom Region Jämtland Härjedalen är en avancerad diagnostikorganisation med mycket expertkompetens. Verksamheten har ansvar för den mikrobiologiska diagnostiken för hela region Jämtland Härjedalen och omnejd, varför vi nu behöver utöka vår läkargrupp med ytterligare specialist inom Klinisk Mikrobiologi. Organisationen genomgår en omfattande förändringsresa och expansion, och vi söker nu nya kollegor som vill vara med i vår intressanta utvecklingsresa där vi bedriver avancerad medicinsk diagnostik samt forskning och utveckling.
Laboratoriemedicin är en ackrediterad verksamhet med ett stort och varierat diagnostiskt panorama. Här arbetar, och samarbetar, många olika yrkesgrupper och professioner för att ge patienter och remittenter en hög grad av service dygnet runt, året om.
Laboratoriemedicin inom Region Jämtland Härjedalen är en avancerad diagnostikorganisation med mycket expertkompetens inom olika områden. Här finns det stora möjligheter för utveckling samt för aktivt deltagande i verksamhetens snabbväxande utveckling. Vi söker särskilt Dig med intresse och erfarenhet inom virologisk diagnostik och molekylärbiologiska metoder, då vi står inför en spännande utveckling inom dessa områden. Du kommer att spela en nyckelroll i att vara med och vidareutveckla våra molekylära plattformar och implementera nya diagnostiska metoder.
Som person är du professionell, driven och utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår relevanta resultat. I ditt tjänsteutövande och utifrån verksamhetens uppdrag gör du korrekta prioriteringar, fattar snabba adekvata medicinska/kliniska beslut, inom ramen för ditt uppdrag, med ibland begränsad information och visar omdöme under tidspress. Du underhåller aktivt din specialistkunskap inom området samt delar kontinuerligt din kunskap med andra kollegor. Du får gärna ha relevant forskningserfarenhet inom verksamhetsområdet och kan beredas möjlighet att arbeta med det om det bedöms vara relevant för verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som specialistläkare kan du ha medicinskt ansvar vissa metoder/verksamhetsdelar inom medicinska enheten för Klinisk Mikrobiologi, och inom vilka du förväntas kvalitetsleda arbetet utifrån kvalitetssäkring, metodologisk utveckling och klinisk undervisning. Egen klinisk forskning inom området välkomnas och kan beredas möjlighet.
Dagjour och sedvanliga arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet på Klinisk Mikrobiologi ingår i arbetsuppgifterna. Jour och beredskapstjänstgöring kan förekomma p.g.a. dygnetruntverksamhet.
Är du specialistläkare i Klinisk Mikrobiologi och söker en dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor och en verksamhet som är under kontinuerlig utveckling och expansion, med hög kvalitet, så kan denna tjänst vara rätt för dig.
I tjänsten ingår även medicinskt metodutveckling, men även samarbete och kliniskt rådgivande stöd till andra verksamheter både inom Laboratoriemedicin men även inom regionen (t ex Infektionskliniken, Vårdhygien/Smittskydd, etc).
Kliniken/medicinska enheten står inför många intressant utmaningar rörande molekylär diagnostik, såsom digitalisering, effektiviseringar av arbetsprocesser/arbetsformer, automatisering och implementering av nya metoder och nya analysplattformar/instrumentering.
Arbetet sker enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem vilket verksamheten är anpassad till. I tjänsten kan jourtjänstgöring ingå beroende på erfarenhet och kompetens. Du får gärna ha relevant forskningserfarenhet inom verksamhetsområdet och kan beredas möjlighet att arbeta med det om det bedöms vara relevant för verksamheten.
Det finns möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med närmaste chef.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i Klinisk Mikrobiologi.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket.
Meriterande om du:
Har medicinskt ansvar inom verksamhetsområdet samt haft formell roll som sakkunnig inom något av verksamhetsområden inom Klinisk Mikrobiologi.
Är disputerad och har egen aktiv forskning inom verksamhetsområdet
Har erfarenhet av klinisk handledning och undervisning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuarna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen att söka tjänsten.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med närmaste chef.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/256/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Kontakt
Enhetschef Klinisk Mikrobiologi
Maria Enberg maria.enberg@regionjh.se 076-1469893 Jobbnummer
9665331