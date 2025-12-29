Klinisk Mikrobiologi söker Mikrobiolog
Laboratoriemedicin inom Region Jämtland Härjedalen är en avancerad diagnostikorganisation med mycket expertkompetens och ansvar för den medicinska diagnostiken i hela regionen. Organisationen genomgår en omfattande förändring och expansion, och vi söker nu nya kollegor som vill vara med i vår intressanta utvecklingsresa där vi bedriver avancerad medicinsk diagnostik samt forskning och utveckling.
Laboratoriemedicin är en ackrediterad verksamhet med ett stort och varierat diagnostiskt panorama. Här arbetar och samarbetar många olika yrkesgrupper och professioner; biomedicinska analytiker, laboratorieingenjörer, molekylärbiologer, sjuksköterskor, undersköterskor, laboratoriebiträden, specialistläkare inom olika discipliner, kemister, mikrobiologer, IT-specialister och medicinska sekreterare.
Vi ger patienter och remittenter en hög grad av service inom hela regionen och omnejd.
Klinisk Mikrobiologi omfattar både klinisk bakteriologi samt virologi; såväl odlingsbaserad diagnostik samt verksamhet för molekylär diagnostik inom klinisk mikrobiologi. Enheten har också en egen verksamhet för substrattillverkning. Här finns det stora möjligheter för klinisk forskning och utveckling samt för aktivt deltagande i verksamhetens snabbväxande utveckling. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
En mikrobiolog ansvarar för bl.a. kvalitetssäkring, metodutveckling och validering, granskning av dokument samt handledning av personal och studenter. Personen är tekniskt ansvarig för verifiering och validering av nya metoder och analyser, och deltar även i samverkan med kliniker och medicinskt ansvariga läkare inom sin kliniska enhet.
Mikrobiologen förväntas följa den vetenskapliga utvecklingen, initiera och leda utvecklingsprojekt samt säkerställa att verksamheten anpassas till nya rön. Rollen innefattar dessutom ansvar för utbildning inom enheten, metodologiskt stöd samt uppföljning och sammanställning av kvalitetskontroller inom det aktuella verksamhetsområdet. Arbetet kräver stor flexibilitet och mycket noggrannhet, Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande akademisk utbildning med en masterexamen eller det är meriterande om du är disputerad inom klinisk mikrobiologi, molekylärbiologi eller ett vetenskapligt område som bedöms av arbetsgivaren vara relevant för tjänsten.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du noggrann och ansvarstagande, har förmåga att arbeta både självständigt och i team samt besitter god kommunikations- och problemlösningsförmåga.
Det är meriterande om du har klinisk erfarenhet av arbete inom klinisk mikrobiologi, inklusive odling, identifiering och resistensbestämning av mikroorganismer och/eller erfarenhet av molekylärbiologiska metoder och sekvensering.
Du har god förståelse för mikrobiologiska processer, infektionssjukdomar och diagnostiska metoder samt kännedom om kvalitetssäkring och ackrediteringskrav enligt ISO 15189. Det är meriterande om du har vana att arbeta i laboratoriedatasystem (LIS) och grundläggande datorvana.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
