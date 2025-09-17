Klinisk lärare till Intensivvårdsavdelning i Helsingborg
Vill du vara med och utveckla tjänsten som klinisk lärare för IVA/UVA/IMA/DKA? Har du framåtanda och stort intresse för utveckling, lärande, patientsäkerhet och handledning? Tveka då inte att söka nu!
På intensivvårdsavdelningen (IVA) och uppvakningsavdelningen (UVA) bedrivs kvalificerad intensiv- och postoperativ vård. Enheten är en resurs för olika verksamheter på Helsingborgs lasarett och samarbetar med övriga intensivvårdsavdelningar inom Region Skåne. På IVA finns sju platser för patienter från nordvästra Skåne och här vårdas bland annat patienter efter trauma, sepsis, hjärtstopp och multiorgansvikt. UVA är öppen dygnet runt med 15 övervakningsplatser, varav 2 platser framför allt används till att övervaka barn. På intermediärvårdsavdelningen (IMA) vårdas patienter med ett ökat övervaknings- och vårdbehov men som inte kräver intensivvård. Till IVA hör också smärtenheten och tryckkammarmottagningen. Till vårt verksamhetsområde hör också två dagkirurgiavdelningar, en i Helsingborg och en i Ängelholm och här vårdas vuxna och barn över ett år från samtliga opererande specialiteter. Det pre- och postoperativa omhändertagandet sker på avdelningen. Avdelningen är öppen måndag till fredag.
Sjukhusets målsättning är att arbeta tvärprofessionellt i alla led. Vi tror på teamet och därför behöver även kliniska utbildningen vara tvärprofessionell. För att kvalitetssäkra den kliniskt förlagda utbildningstiden till de studerande samt sjukhusövergripande skapa attraktiva arbetsplatser, då behöver vi Dig! Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill utveckla och skapa förutsättningar för lärandet i vården såsom handledning, utbildning, introduktion och klinisk träning för alla yrkeskategorier på IVA/UVA/IMA/DKA. Uppdraget som klinisk lärare kombineras med klinisk tjänstgöring.
Som klinisk lärare samverkar du mellan verksamhet, utbildningsenheten, lärosäte och studerande. Du bidrar till att klinisk praktik (VFU/APL/LIA) görs attraktivt och är av hög kvalitet för de studerande, medarbetare och verksamheten. Du har ett nära samarbete med kliniska lärare inom anestesi/operation och ingår i ett aktivt, sjukhusövergripande kliniskt lärarnätverk där du får möjlighet till samarbete och personlig utveckling i din roll som klinisk lärare.
I rollen som klinisk lärare har du, tillsammans med de övriga kliniska lärarna inom sjukhuset, det övergripande ansvaret för introduktion av studerande, upplägg, strukturering, genomförande och utvärdering av allt verksamhetsförlagt lärande. Du initierar och driver pedagogisk utveckling samt implementerar nya modeller för lärande.
Förutom att det pedagogiska uppdraget är kopplat till lärosätena ingår det arbete med kompetenshöjande utbildningsinsatser inom verksamhetsområdet. Vi håller just nu på att införa Region Skånes kompetens- och tjänstemodell (KTM) för legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom vårt verksamhetsområde, där du kommer att ha en central roll i själva arbetet.
Du förväntas verka för att evidens och att nya forskningsresultat får genomslag i den dagliga verksamheten och inspirera till utveckling av den kliniska omvårdnadsforskningen. Du utgör ett stöd i verksamheternas förbättrings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling för medarbetarna, inspirera till fortsatta akademiska studier.
Som klinisk lärare är du ett stöd till enhetschefer i introduktionen av nya medarbetare och deltar i kompetensutvecklingen av all klinisk personal inom verksamhetsområdet. Kvalifikationer
Det här är en tjänst för dig som har ett genuint intresse för utbildningsfrågor. Du har förmåga att arbeta strategiskt med mål och kvalitet, samtidigt som du kan förmedla budskap på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. För att trivas i rollen är det av stor vikt att du har god samarbetsförmåga samt att du verkar för god samverkan såväl internt som externt.
För befattningen krävs att du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt, kunna se olika perspektiv samt tolka och agera utifrån förändringar och sammanhang. Du är prestigelös, ansvarstagande och drivande samt har ett öppet och kommunikativt förhållningssätt med förmåga att entusiasmera andra. För tjänsten fordras att du har god social förmåga och har lätt för att skapa kontakter samt uppskattar att arbeta i team.
Vi värdesätter även förmåga att självständigt leda och driva utvecklingsarbete samt omsätta omvårdnadsforskning till en klinisk vardag. Erfarenhet av att leda lärandeprocesser och att implementera nya pedagogiska former i den verksamhetsförlagda utbildningen är en fördel.
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt behärskar engelska språket väl i både tal och skrift. Du har specialistutbildning inom intensivvård. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning och/eller har handledarutbildning. Vidare är det meriterande om du har grundläggande kunskap inom vetenskapsmetodik med påbyggnad till mastersnivå inom vårdvetenskap alternativt påbörjad utbildning på mastersnivå. Det är positivt om du är van att arbeta med olika typer av projekt.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
Rekryteringen sker i samverkan mellan verksamheten och utbildningsenheten. Välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
