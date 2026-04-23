Klinisk kvalitetssjuksköterska till Urologavdelning 38, USÖ
2026-04-23
Vill du vara med och utveckla framtidens urologiska vård? Sitter du på ett helt yrkesliv av erfarenhet som du vill dela med dig av - eller har du några års erfarenhet och stark drivkraft att utveckla, förbättra och inspirera andra? Då kan det här vara uppdraget för dig. Vi söker nu en klinisk kvalitetssjuksköterska som vill kombinera patientnära arbete med mentorskap, utbildning och kvalitetsutveckling. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - för patienter, kollegor och verksamheten som helhet.
På Urologavdelning 38 vårdar vi främst patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska och undersköterskor, med stöd av vårdnära service (VNS) som frigör tid för patienterna och för utvecklingsarbete. Vi tar emot patienter från hela Sverige och har mycket hög patientnöjdhet - något vi är stolta över. En avgörande framgångsfaktor är vår ambition att ligga i framkant både vad gäller urologi, omvårdnadskvalitet och arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Som klinisk kvalitetssjuksköterska har du en central roll i avdelningens utveckling. Uppdraget är till stor del integrerat i det kliniska arbetet och omfattar bland annat att:
handleda, stötta och skapa trygghet hos mindre erfarna kollegor
introducera och kompetenssäkra nya medarbetare
ansvara för och genomföra utbildningsinsatser för sjuksköterskor och undersköterskor
driva och implementera förbättrings- och utvecklingsarbeten utifrån verksamhetens mål
möjliggöra reflektion kring yrkesrollen och det dagliga arbetet
Uppdraget som klinisk kvalitetssjuksköterska kombineras med kliniskt arbete och kan delvis utföras i samband med arbete i vården. Fördelningen mellan kliniskt arbete och kvalitetsuppdrag sker utifrån verksamhetens behov och i dialog med chef, med möjlighet till individuell anpassning,Kvalifikationer
Du är en engagerad och trygg sjuksköterska som trivs nära patienten och som tycker om att se andra växa i sin profession. Du är strukturerad, flexibel och ser förändring som en möjlighet. Du tar eget ansvar, är lyhörd och har en god pedagogisk förmåga. Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har minst 5 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
har god erfarenhet av handledning och mentorskap
har god pedagogisk förmåga
Meriterande är:
urologisk erfarenhet
god kunskap om verksamheten
handledarutbildning
utbildningar och kurser inom specialiteten
intresse av eller vilja att vidareutbilda dig inom handledning och pedagogik
tidigare erfarenhet av förbättringsarbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation:Tillsvidareanställning som sjuksköterska inom Region Örebro län med placering på Urologavdelning 38, USÖ
Tidsbegränsat uppdrag som klinisk kvalitetssjuksköterska (50 %) i minst 4 år, med möjlighet till förlängning
Heltid eller enligt överenskommelse
Individuell schemaplaneringSå ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Enhetschef
Ronja Lundgren ronja.lundgren@regionorebrolan.se 019-602 12 47
