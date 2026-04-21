Klinisk kvalitetssjuksköterska sökes till Akutvårdsavdelningen
2026-04-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Skulle du beskriva dig själv som en patientfokuserad lagspelare med önskan om att bidra till trygghet och utveckling för dina kollegor? Då är du den vi söker!
Vår avdelning består av 24 vårdplatser där vi vårdar vi akut sjuka patienter med framför allt kirurgiska och medicinska sjukdomar men även kardiologi, urologi, infektion, lungmedicin och psykiatri är en del av vår vardag. För att trivas hos oss bör man gilla ständig utveckling, snabba förändringar och korta vårdförlopp.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du arbetar 50% med att utbilda och handleda sjuksköterskor och undersköterskor både i vardagen och i mer riktade utbildningsinsatser. Detta innebär även att du tillsammans med avdelningens seniora sjuksköterska/mentor samt våra sektionsansvariga sjuksköterskor är delaktig och drivande i den fortsatta utvecklingen samt genomförandet av avdelningens introduktions- och utbildningsprogram. Du tar eget ansvar och tillsammans med chef och kollegor arbetar du mot våra mål både vad gäller patienternas vård och medarbetarnas arbetsmiljö. Resterande 50% arbetar du kliniskt.
Arbetstid: Individuell schemaplanering tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet. Vi fäster stor vikt vid egenskaper som god pedagogisk förmåga, att arbeta självständigt samt ansvarskänsla. God datorvana och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Vi ser att arbete inom somatisk slutenvård är en förutsättning för uppdraget. Handledarutbildning är meriterande.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid Region Örebro län med första placering på Universitetssjukhuset Akutvårdsavdelningen. Grundplacering som sjuksköterska med ett uppdrag på 50% kvalitetssjuksköterska. Uppdraget är tidsbegränsat till minst 2 år med möjlighet till förlängning. För uppdraget på 50% utgår lönetillägg motsvarande 1000 kr per månad.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Cecilia Kjellin cecilia.kjellin@regionorebrolan.se 019-602 78 85 Jobbnummer
9867728