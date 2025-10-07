Klinisk farmakolog - nära, personligt och varning för stora möjligheter!
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-10-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Ta chansen och bli vår nya kollega med specialistkompetens i klinisk farmakologi.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare i klinisk farmakologi kommer du bland annat att arbeta med läkemedelsekonomi, läkemedelsutredningar, analys av läkemedelsresultat samt främja rationell läkemedelsanvändning. Du kommer även tillhandahålla oberoende och evidensbaserad läkemedelsinformation. Du ansvarar också för utbildning inom läkemedelsområdet, vilket inkluderar både kollegor och övrig vårdpersonal. Rollen innebär ett nära samarbete med olika yrkesgrupper för att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas både genom klinisk verksamhet, handledning av ST-läkare och undervisning. Arbetet är förlagt till kontorstid på vardagar utan jour, med stora möjligheter till egen planering och fördjupning samt forskning.
Arbetsgrupp
Klinisk farmakologi, sjukvårdsfarmaci och sjukhusapoteket utgör tillsammans verksamhetsområde Läkemedel, där vi samverkar för en säker och effektiv läkemedelsanvändning inom vården.
Hos oss kommer du att ingå i en läkargrupp med erfarna specialister samt ST-läkare under utbildning. Som läkare hos oss kommer du att arbeta självständigt när situationen kräver det, samtidigt som du aktivt deltar i teamarbete. Du samarbetar med läkare och farmaceuter, både inom din egen enhet och i tvärprofessionella grupper över enhetsgränserna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med godkänd specialistkompetens i klinisk farmakologi, gärna med forskarbakgrund eller pågående forskning som vill arbeta på ett hemtrevligt universitetssjukhus, i en välfungerande arbetsgrupp. Vi värdesätter såväl självständigt arbete som gott samarbete inom och mellan enheterna.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 är även det ett krav då du arbetar i ständig dialog med kollegor och andra verksamheter.
Vi söker dig med intresse för vårdens och samhällets läkemedelsfrågor. Du besitter personlig mognad och ett eget driv med vilja att utveckla både dig själv och ämnet. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad med ett intresse för att förmedla information och kunskap till andra. Du har ett analytiskt tankesätt, förmåga att effektivt planera och prioritera ditt eget arbete och du tar självständiga beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Klinisk farmakologi Kontakt
Linda Myllymäki Linda.Myllymaki@regionostergotland.se 010-1037745 Jobbnummer
9543459