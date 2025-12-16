Klinisk assistent vid avdelningen för Molekylär skelettbiologi
Beskrivning av arbetsplatsen
Projekten kommer att utföras inom gruppen för Cell-, Vävnads- och Organforskning, ledd av Dr.
Paul Bourgine. Skelett är ett komplext organ som ger strukturellt och mekaniskt stöd åt kroppen, men fungerar också som vårt huvudsakliga hematopoetiska centrum. Bildningen av skelett innefattar olika stadier, inklusive brosk, kärl, ben och etablering av benmärg. Bourgine-laboratoriet strävar efter att sammanställa människospecifik kunskap om dessa processer för att utveckla innovativa regenerativa terapier.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Rollen innebär att konstruera och karakterisera ben- och broskvävnad, inklusive in vitro- och in vivo-bedömning av vävnadsombyggnad. Ansvarsområden inkluderar att utföra cellulära och molekylära analyser, genomföra multi-omics-analyser såsom scRNA och ATAC-seq samt använda bioinformatiska metoder för att tolka data. Arbetet omfattar även specialiserad cellodling och laboratorieuppgifter med syfte att förstå bildningen av ben och benmärg på cellulär och molekylär nivå.
Krav för anställningen är:
- Masterexamen i bioinformatik eller motsvarande
- Antagen till forskarutbildning i medicinsk vetenskap
- Kurs i flödescytometri
- Kurs i djurförsök
- Kurs i konfokalmikroskopi
- Analys av single cell/nuclei RNAseq-data (Seurat och Scanpy) samt ATACseq
- Analys av bulk RNA-sekvenseringsdata (DeSeq2)
- Programmering i R, Python, SQL och Bash
- Goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt)
- Erfarenhet av 3D-mesenkymal cellodling, konstruktion av brosk- och benvävnad
- Erfarenhet av analys och integrering av single cell multiomics-data
Meriterande för anställningen är:
- Utbildning inom skelettbiologi
- Erfarenhet av studier av lång icke-kodande RNA
- Erfarenhet av kvantitativ konfokalmikroskopiPubliceringsdatum2025-12-16Övrig information
Anställningen är på 100 % och tidsbegränsad enligt HF (Högskoleförordningen) 5 kap. 8-12 §§ till under 7 månader. Önskat startdatum är den 1 februari 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
