Klinikveterinär till vikariat på smådjursavdelningen, UDS
Sveriges lantbruksuniversitet / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för kliniska vetenskaper
Har du något års klinisk erfarenhet som smådjursveterinär, gillar kundmötet och att leverera förstklassig djursjukvård? Vill du bidra till att morgondagens djursjukskötare och veterinärer känner sig inkluderade och motiverade under sin kliniktid? Är du kanske intresserad av att delta i ett kliniskt forskningsprojekt? Allt detta är möjligt om du jobbar hos oss på universitetsdjursjukhusets smådjursavdelning! Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Som legitimerad veterinär på UDS kommer du att arbeta i en varierad vardag i en dygnet-runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus.
Eftersom SLU är den enda utbildningsanstalten för djurhälsopersonal kommer du att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.
I arbetet ingår tjänstgöring på kvällar, nätter och helger. För närvarande har vi begränsade öppettider under veckosluten, men planerar att utöka dem under 2026.
Du får stort stöd av våra specialister och erfarna kollegor i teamet för att trivas på kliniken och utvecklas i din roll.
Din bakgrund
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige. Du har erfarenhet av kliniskt arbete som smådjursveterinär. Du är en trygg akutveterinär och van att göra medicinska bedömningar och akutkirurgi. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande.
Då anställningen innebär omfattande kontakt med djurägare och studenter behöver du ha goda kunskaper inom det svenska språket i såväl tal som skrift.
På universitetsdjursjukhuset är vi kundfokuserade och måna om ett professionellt förhållningssätt med känsla av välvilja i våra relationer till kunder och kollegor. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Som veterinär på universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård. Du vet att en händelsestyrd akutverksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera.
Som person är du strukturerad, har god självinsikt, en uppfattning om vad som stressar dig, och en vilja av att bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-12.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis/veterinärleg och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Avdelningschef
Maria Karlsson fornamn.b.efternamn@slu.se +46 18 - 67 13 78 Jobbnummer
9665999