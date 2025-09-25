Klinikveterinär till vikaríat på hästavdelningen, UDS
Sveriges lantbruksuniversitet / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för kliniska vetenskaper
Universitetsdjursjukhuset söker veterinär för arbete med akutvård samt inneliggande patienter på vår internmedicinenhet samt kirurgiska vårdenhet. Är du vår nästa klinikveterinär som lockas av att kombinera klinikarbete med klinisk undervisning i en forskningsnära miljö?
Välkommen med din ansökan till oss på hästavdelningen!
Om jobbet
Du kommer att arbeta som klinikveterinär med i första hand akutsjukvård och inneliggande patienter på klinikens vårdenhet - som har en internmedicinenhet samt enhet för vård av kirurgiska patienter.
I tjänsten ingår även beredskapsarbete samt klinisk handledning av studenter.
UDS hästavdelning har öppet dygnet runt. Arbetet under beredskapspassen innebär arbete med akut sjuka hästar och vård av inneliggande patienter. Vi erbjuder stöd från erfarna kollegor.
Beroende på tidigare erfarenhet kan det även bli aktuellt med arbete på någon av våra andra enheter.
Hos oss får du vara med och bidra till en positiv utveckling i en universitetsmiljö som flödar av kunskap inom många områden. Du kommer att verka i en dynamisk värld med kliniska utmaningar i forskningens framkant.
Tjänstgöringen är förlagd under hela dygnet, alla dagar i veckan. Alla anställda på hästavdelningen går på listtjänstgöringsavtal.
Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med tillstånd att arbeta i Sverige. Erfarenhet av arbete med hästsjukhusvård samt klinisk handledning av studenter är en fördel. Meriterande är en relevant specialisttitel som Svensk Hästspecialist, disputerad inom ett relevant område, eller en internationell specialisttitel.
Som person är du organiserad, strukturerad, motiverad och har integritet. Du har goda kommunikativa och sociala förmågor och inser vikten av att upprätthålla goda kundkontakter och att bemöta djurägare på ett professionellt sätt. Du är en god lagspelare och sätter hästklinikens totala verksamhet före din egen enhets. Du är intresserad av att arbeta i en miljö där klinisk verksamhet möter undervisning och forskning, samt av att skapa god lärandemiljö för studenterna. Samtidigt kan du se på verksamheten utifrån ett kommersiellt perspektiv och är resultatfokuserad. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Hästavdelningen har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Avdelningen har idag tre enheter: Poliklinik med ortopediska fall, hovslageri och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdenhet med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsenhet med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat 8 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-10-09.
I avsökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis/veterinärlegitimation och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Avdelningschef Hästavdelningen
Jenny Hedenby fornamn.efternamn@slu.se +46 18-67 13 40 Jobbnummer
9526733