Klinikveterinär med inriktning mot smådjursanestesiologi, UDS
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2026-06-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala
, Stockholm
, Ekerö
, Lindesberg
, Skara
eller i hela Sverige
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en kliniskt verksam veterinär med bred erfarenhet av smådjurssjukvård och särskilt intresse för anestesiologi.
Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta ansvar för patienter och patientsäkerheten i det dagliga kliniska arbetet samt handledning av studenter, framför allt inom anestesi och analgesi vid UDS. Deltagande i jour- och beredskapsverksamhet ingår i anställningen.
I det dagliga arbetet kommer du att vara aktivt engagerad i den kliniska utbildningen av veterinärstudenter, interns och residents. Du kommer även att ge stöd och vägledning till djursjukskötare. Det finns möjlighet att delta i pågående klinisk forskning, och du kan även komma att medverka i föreläsningar, undervisning i mindre grupper samt examination av veterinärstudenter.
En viktig del av anställningen är att ge råd till och samarbeta med veterinärer inom andra specialiteter, exempelvis intensivvård och inneliggande vård. Regelbundna konsultationer med veterinärer, inklusive remitterande veterinärer, ingår också i arbetsuppgifterna.
Din bakgrund
Du har veterinärexamen från Sverige, EU-/EES-land eller Schweiz och är behörig att utöva veterinäryrket i Sverige. Det är meriterande om du är legitimerad nationell (Steg 2) eller internationell specialist inom European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) eller den amerikanska motsvarigheten (ACVAA).
Du behärskar engelska väl och talar antingen ett skandinaviskt språk eller är villig att lära dig svenska inom cirka 2–3 år.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt samt att du är flexibel, uppskattar teamarbete och vill verka för ett flyt på operationsavdelningen.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, internmedicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-28.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev
Curriculum Vitae (CV)
Kopior av relevanta examensbevis och intygFacklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Avdelningschef
Maria Karlsson maria.b.karlsson@slu.se +4618671378 Jobbnummer
9968714