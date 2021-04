Kliniksamordnare till Folktandvården Sparven - Region Östergötland - Tandsköterskejobb i Norrköping

Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Norrköping2021-04-09Folktandvården är det naturliga valet för östgötar i alla åldrar. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam stark organisation - förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård. Vi erbjuder stimulerande arbetsplatser med förutsättningar för både lagarbete och personlig utveckling. Väljer du att jobba hos oss kommer du med all rätt känna stolthet över den nytta vi åstadkommer för så många varje dag!Vi söker nu en kliniksamordnare till Folktandvården Sparven, en mellanstor allmäntandvårdsklinik centralt belägen i Norrköping. Här möter du en arbetsplats som präglas av laganda, samarbete och arbetsglädje. Kliniken har ett 20-tal medarbetare som arbetar tillsammmans med patienten i fokus.2021-04-09Som kliniksamordnare har du en viktig funktion på kliniken och fungerar som stöd till klinikchef och medarbetare. Du fungerar som arbetsgivarrepresentant och driver och deltar i kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbeten samt medverkar till att verksamheten bedrivs i enlighet med policys och riktlinjer, vilket kräver god översikt över verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att stötta i den dagliga driften och ansvara för personaladministration, schemaläggning samt planering, introduktion och inköp. I uppdraget ingår också att arbeta kliniskt i din grundprofession enligt överenskommelse.Uppdraget kräver att du har utbildning och erfarenhet som tandsköterska/tandhygienist. Du ska också ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, medarbetare och andra samarbetspartners. Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete samt erfarenhet av ledaruppdrag eller ledarutbildning.Kunskaper i LifeCare Dental, Heroma och Officepaketet är önskvärt.Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du är tillmötesgående och har ett intresse och en förmåga att hjälpa och stötta andra. Vi vill att du både har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du ska kunna prioritera och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställning och informationDet här är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Klinkchef Lotta Wärn, 010-104 29 44.Facklig företrädare för:Vision är Susanne Mihandoust, 010-103 92 84.SRAT är Anneli Backman, 010-104 52 51.TT är Fershad Janfada-Baloo, 010-104 29 45.Sista ansökningsdag är den 25 april 2021. Vi vill att din ansökan innehåller personligt brev och CV. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210497.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION ÖSTERGÖTLAND5680245