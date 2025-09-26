Kliniksamordnare till Folktandvården Söndrum
2025-09-26
Är du utbildad tandsköterska och vill ta nästa steg i din karriär, utvecklas och få ett större ansvar? Trivs du i en roll där du bidrar till en välfungerande klinik med engagerade medarbetare? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om arbetet
Folktandvården Söndrum söker nu dig som vill arbeta tillsammans för en tandvård som ska vara enkel att välja, tillgänglig på nya sätt och välkomnande för alla.
Som kliniksamordnare blir du en del av ledningsgruppen i vårt verksamhetsområde som i övrigt utgörs av verksamhetschef, avdelningschefer och odontologiskt ledningsansvarig (OLA).
I verksamhetsområdet ingår klinikerna Söndrum, Knäred och Laholm som tillsammans har två kliniksamordnare. Kliniksamordnaren samarbetar med och stödjer avdelningschef och verksamhetschef i deras övergripande ansvar och uppdrag, genom att exempelvis:
- Medverka i ledningens arbete för måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsområdets verksamhetsplan och övriga styrdokument.
- Verka för att arbetstider och schemaläggning stödjer verksamhetens planering på kort och lång sikt. Ansvara för den dagliga driften gällande bemanning.
- Verka för att verksamheten följer gällande rutiner och riktlinjer rörande vård, hygien, miljö, säkerhet och brandskydd.
- Bidra i, och till, det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet samt stödja avdelningschef i arbetet med analys och förbättring av verksamhetens processer.
- Stödja och verka inom övrigt förekommande områden utifrån behov, enligt överenskommelse.
- Verka för inköp av varor och tjänster såsom utrustning, förbrukningsmaterial, reparation och underhåll.
- Kliniskt arbete som tandsköterska med sedvanliga arbetsuppgifter enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Söndrum i Halmstad är en av Folktandvården Hallands 19 allmäntandvårdskliniker som tar emot både barn och vuxna i alla åldrar. Kliniken ingår i ett verksamhetsområde där även Knäred och Laholm ingår. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där du jobbar tillsammans i nära team.
Kliniken ligger i stadsdelen Söndrums centrum fram till december 2025 för att sen flytta till ny klinik på Bäckagård.
Vi satsar på hälsofrämjande tandvård för att hallänningen ska ges möjlighet till god egenvård för att hålla sin mun frisk.
Det är viktigt att vi som jobbar här utvecklas och fortbildar oss, och vi uppmuntrar till egna idéer och initiativ när det gäller verksamhetens utveckling, utbildningar och kurser. Klinikens läge erbjuder dessutom goda bussförbindelser.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och nyfiken på uppdraget som kliniksamordnare.
Du har gärna med dig några års erfarenhet från liknande arbete i tandvårdsverksamhet. Har du ett intresse av ledarskapsfrågor och vill ta ett steg vidare inom din yrkeskarriär finns här goda möjligheter, erfarenhet av position som ledare/chef är en fördel. Har du erfarenhet av administrativa uppgifter samt kunskaper journalsystemet Cosmic eller Carita är det meriterande. Goda datorkunskaper är ett krav.
Vi söker dig med viljan att bidra till välfungerande verksamhet som levererar högkvalitativ tandvård. För att lyckas och trivas i uppdraget ser vi att du som söker är strukturerad och gillar ordning och reda, men med förmågan att flexibelt ställa om och tänka nytt vid ändrade förutsättningar. Du uppskattar en vardag med varierande arbetsuppgifter. Du är motiverad och driven av förbättrings-och utvecklingsarbete, där du är med och verkar för att fattade beslut efterföljs. Vidare är du serviceinriktad med en naturlig förmåga att samarbeta i alla led, med en lyhördhet inför behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att säkerställa god och säker kommunikation med patienter, kollegor och övriga kontakter är det krav på goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss eller skicka in din ansökan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Folktandvården Halland Kontakt
Elin Fernandez Lindström, avdelningschef 070-2579453 Jobbnummer
9528121