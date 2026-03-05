Kliniksamordnare till Folktandvården Druvan
2026-03-05
Söker du en framtid inom tandvård där ditt arbete gör skillnad för människors leenden och välmående och vill arbeta i en miljö som uppmuntrar till personlig och yrkesmässig utveckling, då kan FTV Druvan vara platsen för dig.
Till kliniken söker vi nu en kliniksamordnare!
Vårt erbjudande
Folktandvården Östergötland är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Dina arbetsuppgifter
Som kliniksamordnare har du en central funktion på kliniken och fungerar som stöd till både klinikchef och medarbetare. Du är ett nav i verksamheten och organiserar det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för personaladministration-/planering, schemaläggning, inköp och övrig administration.
Kliniksamordnaren ingår i Folktandvårdens klinikledningsgrupp och i kliniksamordnarnätverket i östra distriktet. Klinikledningsgruppen träffas två gånger per år och nätverket för kliniksamordnare har möten regelbundet under termin och en kontinuerlig dialog för att hjälpa och stödja varandra i den dagliga verksamheten. Du fungerar som arbetsgivarrepresentant och både medverkar i och driver utvecklings- och förbättringsarbeten.
I uppdraget ingår också att arbeta kliniskt i din grundprofession.
Arbetsgrupp
Välkommen att bli en del av vår arbetsgrupp med 20 engagerade medarbetare. Vi är ett team med lite olika lång yrkeserfarenhet vilket vi ser som en tillgång. Tillsammans arbetar vi för att ge en god och säker tandvård med ett gott bemötande. Vi har ett nära samarbete med specialisttandvården och övriga allmäntandvårdskliniker i närområdet vilket ger stora möjligheter till utveckling.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats med engagemang och delaktighet där alla ges möjlighet till
utveckling, både professionellt och personligt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist eller tandsköterska och som har erfarenhet inom yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete, erfarenhet av ledaruppdrag eller ledarutbildning. Du ska också ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, medarbetare och andra samarbetspartners.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är strukturerad, planerar och organiserar ditt arbete effektivt och tar ansvar för ditt arbete och driver processer framåt. Vidare har du en utpräglad helhetssyn och med din flexibilitet ser du möjligheterna i förändringar och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i denna roll tror vi att du behöver ha ett genuint intresse av att stötta och hjälpa. Du bör tycka om att ha ett stort antal dagliga kontakter med både medarbetare och patienter.
Ansökan och anställning
Tjänsten som kliniksamordnare är ett tidsbegränsat förordnande med tillsvidareanställning på heltid i grundprofessionen. För kännedom planerar vi att hålla intervjuer i mitten av april.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
