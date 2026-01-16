Kliniksamordnare, Tandvården Manhem COR och Pedodonti
2026-01-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Du tandsköterska, som har ett stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad specialisttandvård, se hit! Är du en hejare på att ha många bollar i luften samtidigt och brinner för att skapa goda dialoger och samarbeten? Gillar du utmaningar och varierande arbetsuppgifter i din arbetsvardag? Då kanske du är den nya medarbetaren vi söker till Tandvården Manhem COR och Pedodontin i form av en tandsköterska med kliniksamordnaruppdrag.
Specialisttandvården Manhem är en länsövergripande verksamhet för specialisttandvård inom ämnesområdena Endodonti, Parodontologi, Pedodonti, Oral protetik och Ortodonti. I samma hus finns även Tandtekniskt laboratorium. På Tandvården Manhem arbetar idag drygt 60 medarbetare; receptionspersonal, tandsköterskor, ortodontiassistenter, tandhygienister, assistenttandläkare, meriteringstandläkare och specialisttandläkare. Vi tar emot remisser från både allmäntandvården och sjukvården. På våra avdelningar arbetar vi med barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi utför all form av specialiserad tandvård med ett långsiktigt perspektiv och med patienten i fokus.
Här har man möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens och växa i sin yrkesroll.
Kliniksamordnare, Tandvården Manhem COR och PedodontiPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som kliniksamordnare arbetar du i nära samarbete med biträdande verksamhetschef och verksamhetschef. Du ansvarar bland annat för schemaläggning och resursfördelning samt semesterplanering i samråd med chefer i verksamheten. Du är delaktig i den dagliga och årliga planeringen av verksamheten och du förväntas även tillsammans med ledningsfunktion och ämnesföreträdare för respektive avdelning bedriva och medverka i förändrings- och kvalitetsarbeten på kliniken, såväl kliniska som administrativa.
Drift- och fastighetskontakt för daglig drift och underhåll ingår i uppdraget. Fördelning av tid mellan arbetsuppgifter som kliniksamordnare och övriga arbetsuppgifter inom tandsköterskeyrket kommer variera efter behov där bland annat viss placering i vår reception ingår. Samarbete med nuvarande kliniksamordnare för Tandregleringen Falun ingår i tjänsten vid verksamhetsövergripande frågor.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat förordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Tandsköterskeexamen
Arbetslivserfarenhet inom yrket
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift
Meriterande:
Tidigare arbete på specialistklinik
Erfarenhet av en kliniksamordnarroll
Erfarenhet av tidigare receptionsarbete
Tidigare erfarenhet av T4, Heroma och Raindance samt TeleQDina personliga egenskaper
Du har ett intresse för personaladministration och organisationsfrågor och har arbetat i och med en större personalgrupp tidigare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper. God anpassningsförmåga och en lätthet för samarbete i kombination med öga för problemlösning kommer hjälpa dig att trivas i denna roll. Vi söker efter någon som kan kommunicera med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare trivs du i en miljö av varierande arbetsuppgifter som du flexibelt tar dig an och slutför efter bästa förmåga.
Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Du bra på att självständigt organisera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Rekryterande chef
Louise Danielsson 023-490493 Jobbnummer
9687408