Kliniksamordnare sökes till verksamhetsområde Kungsbacka och Varberg
Region Halland / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2025-12-22
Vill du arbeta i ett uppdrag där du utgör en viktig spelare i att forma kliniker med god produktion, hög tillgänglighet och nöjda medarbetare? Då är du välkommen att söka till oss inom verksamhetsområde Kungsbacka och Varberg!
Om arbetet
Som kliniksamordnare ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, som i övrigt utgörs av verksamhetschef, avdelningschefer och odontologiskt ledningsansvarig (OLA).
Kliniksamordnaren samarbetar med och stödjer avdelningschef och verksamhetschef i deras övergripande ansvar och uppdrag, genom att exempelvis:
- Medverka i ledningens arbete för måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsområdets
verksamhetsplan och övriga styrdokument.
- Verka för att verksamheten följer gällande rutiner och riktlinjer rörande vård, hygien,
miljö, säkerhet och brandskydd.
- Verka för att arbetstider och schemaläggning stödjer verksamhetens planering på kort
och lång sikt.
- Ansvara för den dagliga driften gällande bemanning.
- Bidra i och till det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet samt stödja avdelningschef i arbetet med analys och förbättring av verksamhetens processer.
- Stödja och verka inom övrigt förekommande områden utifrån behov, enligt
överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Halland är indelat i olika verksamhetsområden, och längst upp i norr finns verksamhetsområde Kungsbacka och Varberg. I området ingår klinikerna Kolla, Fjärås, Åsa, Veddige och Bua. På klinikerna Kolla och Bua finns tre behandlingsrum och på klinikerna Fjärås, Åsa och Veddige finns fem behandlingsrum. Samtliga kliniker har ett nära samarbete kring både bemanning och patienter. Vi satsar på bra samarbete, utveckling av verksamheten och utbildning för medarbetare - vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet!
Som kliniksamordnare hos oss blir du en del av ett glatt gäng med god sammanhållning, högt i tak och där vi känner en trygghet till varandra i det dagliga arbetet. Vi jobbar nära varandra och alla tar ett stort ansvar för att klinikerna ska fungera så bra som möjligt, samt utvecklas vidare mot våra gemensamt satta mål. Som anställd i vårt verksamhetsområde kan det bli aktuellt att arbeta på olika kliniker. Placeringsort sker utifrån önskemål och överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieexamen. Du har goda datorkunskaper och är bekväm med att använda IT och digitala verktyg i din vardag. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom tandvården. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Du har viljan att bidra till välfungerande verksamheter som levererar högkvalitativ tandvård. För att lyckas och trivas i uppdraget ser vi att du som söker är strukturerad och gillar ordning och reda, men med förmågan att flexibelt ställa om och tänka nytt vid ändrade förutsättningar. Du uppskattar en vardag med varierande arbetsuppgifter. Du är motiverad och driven av förbättrings-och utvecklingsarbete, där du är med och verkar för att fattade beslut efterföljs. Vidare är du serviceinriktad med en naturlig förmåga att samarbeta i alla led, med en lyhördhet inför behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
Line Attenius, Avdelningschef 0702-005823
