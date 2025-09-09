Kliniksamordnare sökes till Folktandvården Västra Vall
2025-09-09
Vill du arbeta i ett uppdrag där du utgör en viktig spelare i att forma kliniken med god produktion, hög tillgänglighet och nöjda medarbetare? Då är det dig vi söker till Folktandvården Västra Vall!
Om arbetet och uppdraget
Folktandvården Västra Vall söker dig som vill arbeta tillsammans för en tandvård som ska vara enkel att välja, tillgänglig på nya sätt och välkomnande för alla.
Som kliniksamordnare ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, som i övrigt utgörs av
verksamhetschef, avdelningschefer och odontologiskt ledningsansvariga (OLA).
Kliniksamordnaren samarbetar med och stödjer avdelningschef och verksamhetschef i deras
övergripande ansvar och uppdrag, genom att exempelvis:
- Medverka i ledningens arbete för måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsområdets
verksamhetsplan och övriga styrdokument.
- Verka för att verksamheten följer gällande rutiner och riktlinjer rörande vård, hygien, miljö, säkerhet och brandskydd.
- Agera för att arbetstider och schemaläggning stödjer verksamhetens planering på kort och lång sikt. Ansvara för den dagliga driften gällande bemanning.
- Bidra i och till det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet samt stödja avdelningschef i arbetet med analys och förbättring av verksamhetens processer.
- Stödja och verka inom övrigt förekommande områden utifrån behov, enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Tandvårdsklinikerna i Varbergsområdet består av Breared, Tvååker och Västra Vall. Vi har ett nära samarbete kring bemanning och patienter och delar gemensamma nämnare som verksamhetschef, planeringsdagar och personal vid behov.
Du kommer att ha din placering på Västra Vall. Det finns goda förbindelser med tåg och/eller buss.
Vi är en blandad skara på 26 medarbetare där alla tar ansvar för att kliniken ska fungera så bra som möjligt. Vi är måna om att hjälpa och stötta varandra för att skapa en trygghet i vardagen.
På klinikerna finns 13 behandlingsrum och vi erbjuder ett brett utbud av tandvård, från sedvanliga behandlingar till tandreglering, operationer och implantatinstallationer.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Du som söker har som lägst gymnasieexamen med godkända betyg.
Vi söker dig med viljan att bidra till en välfungerande verksamhet som levererar högkvalitativ
tandvård. För att lyckas och trivas i uppdraget ser vi att du som söker är strukturerad och kan ta initiativ till planering, men med förmågan att flexibelt ställa om och tänka nytt vid ändrade
förutsättningar. Du är först på plats och uppskattar en vardag med varierande arbetsuppgifter. Du är motiverad och driven av förbättrings-och utvecklingsarbete, där du är med och verkar för att fattade beslut efterföljs. Vidare är du serviceinriktad med en naturlig förmåga att samarbeta i alla led, med en lyhördhet inför behov.
Du har goda datorkunskaper och är bekväm med att använda IT och digitala verktyg i din vardag. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom tandvården.
Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att
kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
