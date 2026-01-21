Kliniklärare till Medicinsk Enhet Radiologi med AKA uppdrag
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb
2026-01-21
Vi söker en kliniklärare till Medicinska enheten Radiologi Huddinge, där del av tjänsten är uppdrag som Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA).
Är du legitimerad röntgensjuksköterska med intresses för utbildning och handledning av studenter och medarbetare? Vill du även ha ett arbete där stort fokus ligger på utveckling och lärande med möjlighet att fortsätta jobba kliniskt, läs då mer nedan!
Du erbjuds
ett inspirerande uppdrag där du får möjlighet att vägleda och inspirera dina framtida kollegor
deltagande i övergripande nätverk inom utbildningsfrågor på regional nivå samt samarbete med Karolinska Institutet
ett inskolningsprogram som anpassas efter dina erfarenheter och behov samt möjlighet att styra ditt eget arbete
tydliga utvecklingsmöjligheter där det finns möjlighet att forska, utbilda eller vidareutvecklas utifrån ditt intresse och verksamhetens behov
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som kliniklärare/AKA har du bland annat ansvar för att skapa en tydlig utbildningsmiljö för dagens röntgensjuksköterskestudenter, där även klinisk utbildning, introduktion och kompetensutveckling av framtidens röntgensjuksköterskor är självklarheter. Tillsammans med omvårdnadschefer, kollegor och handledare verkar ni för god lärandemiljö med hög kvalitet och god pedagogisk kompetens inom samtliga radiologiska områden. Som AKA/Kliniklärare ansvarar du för att driva utveckling, samordning samt uppföljning av studenter placerade inom nätverket i enlighet med uppställda mål och givna ramar. AKA-uppdraget omfattar även en adjungering till ett lärosäte, Karolinska Institutet.
Du har en nyckelroll på avdelningen där du tillsammans med chefer ansvarar för introduktion av ny personal på avdelningen samt stödjer och följer upp under introduktionsperioden. Du medverkar vid införande av nya metoder och riktlinjer på avdelningen. Du deltar aktivt i olika projekt och i kvalitetsarbete och medverkar därmed i utvecklingen av avdelningen.
Tjänsten kombineras med klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska efter överenskommelse och verksamhetens behov, utifrån din specialitet. Omfattningen kan komma att variera efter verksamhetens behov, tjänstgöringen utformas i samråd med chef.
Tjänsten innebär att arbeta på ett föredömligt sätt, verka för en god arbetsmoral samt verka för en god arbetsmiljö med patienten i centrum utifrån Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för utbildnings- och utvecklingsfrågor
har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren
kommunicerar tydligt och säkerställer att budskap når fram. Klargör förväntningar, påminner och följer upp
arbetar bra med andra människor, tar initiativ till förbättringar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
arbetar självständigt, strukturerat och med ett starkt ansvarstagande för din uppgift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Handledarutbildning 7,5 hp
Minst 3 års erfarenhet som röntgensjuksköterska
Meriterande:
Magisterexamen inom relevant område.
Tidigare erfarenhet av handledning/undervisning
Erfarenhet av att arbeta med datortomografi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
