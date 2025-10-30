Klinikkoordinator, specialistkliniken för käkkirurgi, Göteborg och Mölndal
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götaland och erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter.
Specialistklinikerna för käkkirurgi i Göteborg och Mölndal har ett brett verksamhetsfält. Vårdpanoramat spänner allt ifrån högspecialiserad nationell vård i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset till dentoalveolär kirurgi. Klinikerna har olika fokusområden inom patientnära forskning och utveckling. Klinikerna bemannar en dygnet-runt-beredskap tillsammans med käkkirurgen i Borås.
Specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken aktivt deltar i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen
Klinikledningen består av klinikchef, gruppchef och två klinikkoordinatorer.
På kliniken i Göteborg arbetar drygt 40 medarbetare och i Mölndal 16. Samarbete kring bemanning av uppdraget sker mellan klinikerna.Dina arbetsuppgifter
Som klinikkoordinator är du klinikchefens ledningsstöd och ingår i klinikledningen vilket innebär att du är arbetsgivarföreträdare. Du skall med naturlig integritet lojalt stödja klinikchefen i sitt uppdrag att leda och utveckla verksamheten och aktivt verka för måluppfyllelse i enlighet med uppdrag i klinikkontrakt samt övriga styrdokument. Arbetet som klinikkoordinator kan innebära att delta i det kliniska arbetet på kliniken.
Några andra exempel på klinikkoordinatorns arbetsuppgifter är bland annat, hantering av personalfrågor, schemaläggning, beställningar, fakturor och vårduppföljning, delta på möten och fortsätta samarbetet med närliggande kliniker.
Om dig
Vi vill att du som söker:
är utbildad tandsköterska, tandhygienist eller har annan relevant utbildning.
har erfarenhet från arbete inom Folktandvården eller liknande vårdorganisation.
har goda kunskaper och erfarenhet av arbete i Officepaketet samt T4.
Har du tidigare erfarenhet av arbetsledning i rollen som klinikkoordinator är det en fördel.
Vi ser gärna att du är strukturerad, har god kommunikativ förmåga samt bidrar till samarbete och samverkan. Arbetet som klinikkoordinator kräver även att du är lyhörd och ansvarsfull samt behåller ditt lugn även i komplicerade situationer. Klinikkoordinatorn förväntas vara aktiv i arbetet att leda och utveckla verksamheten vilket betyder att du behöver ha en helhetssyn, vara kreativ och se möjligheter.
Intervjuer planeras till 18 november på kliniken.
Folktandvården gör kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister innan beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg Kontakt
Tf klinikchef: Göran Widmark 0708-268713 Jobbnummer
9580653