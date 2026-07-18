Klinikkoordinator & Skönhetsbehandlare sökes till Salong Belle i Jönköping
Beauty By L&c Jkpg AB / Hälsojobb / Jönköping Visa alla hälsojobb i Jönköping
2026-07-18
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Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Salong Belle är en växande skönhetsklinik i Jönköping och vi söker nu en Klinikkoordinator & Skönhetsbehandlare som vill bli en nyckelperson i vår verksamhet.
Det här är inte en traditionell behandlarroll. Vi söker dig som vill kombinera ditt arbete som skönhetsbehandlare med ett operativt ansvar för den dagliga driften av kliniken. Du kommer fortfarande att arbeta med behandlingar, men du blir också den person som teamet vänder sig till i det dagliga arbetet och som säkerställer att verksamheten fungerar smidigt, även när ägarna inte är på plats.
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och vara med och utveckla Salong Belle inför framtiden.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Som Klinikkoordinator & Skönhetsbehandlare kommer du att ha en varierad roll där du kombinerar kundnära behandlingar med ett större ansvar för den dagliga verksamheten.
Du kommer att utföra avancerade estetiska behandlingar, ge professionella konsultationer och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Samtidigt ansvarar du för att den dagliga driften fungerar smidigt och att teamet har rätt förutsättningar att leverera service i toppklass.Arbetsuppgifter
Som skönhetsbehandlare kommer du bland annat att:
Utföra estetiska behandlingar såsom Hydrafacial, Plasma Pen, Microneedling, EMT, tandblekning och andra behandlingar i vårt behandlingsutbud.
Genomföra konsultationer och skapa individuella behandlingsplaner.
Rekommendera produkter och behandlingar utifrån kundens behov.
Säkerställa en professionell, trygg och kvalitativ kundupplevelse.
Bidra till marknadsföring genom att medverka i foto- och videomaterial för våra sociala medier.
Som klinikkoordinator kommer du att:
Ansvara för den dagliga driften av kliniken.
Planera och schemalägga personal samt säkerställa en välfungerande bemanning.
Vara första kontaktperson för medarbetare vid sjukfrånvaro, schemaändringar och andra personalrelaterade frågor.
Självständigt lösa bemanningssituationer genom att omfördela arbetspass eller kalla in ersättare vid behov – utan att den dagliga driften behöver involvera ägarna.
Introducera, stötta och vägleda nya medarbetare.
Säkerställa att kliniken håller hög kvalitet, god ordning och en förstklassig kundupplevelse.
Bidra till att utveckla rutiner, arbetsflöden och verksamheten tillsammans med ägarna.
Fungera som en samordnande länk mellan teamet och ägarna och skapa en positiv arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs med att ta ansvar och som motiveras av att få andra att lyckas. Du är trygg i din yrkesroll, har ett naturligt ledarskap och är van att fatta beslut när situationen kräver det.
Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och är lösningsorienterad. När något oväntat händer behåller du lugnet, hittar lösningar och ser till att verksamheten fortsätter fungera på bästa sätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från skönhets- eller den estetiska branschen.
Har ett genuint intresse för avancerade estetiska behandlingar.
Är serviceinriktad och sätter alltid kunden i fokus.
Är strukturerad, ansvarstagande och organiserad.
Trivs med att leda och stötta kollegor i det dagliga arbetet.
Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Har ett aktivt intresse för sociala medier och känner dig bekväm med att synas i foto- och videomaterial.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Hydrafacial
Plasma Pen
Microneedling
EMT
Laserbehandlingar eller andra avancerade estetiska behandlingar
Schemaläggning eller arbetsledning
Försäljning och kundrådgivning
Vi erbjuder
Hos Salong Belle blir du en del av en modern och expansiv klinik där kvalitet, utveckling och kundupplevelse står i fokus.
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka verksamheten.
Ett nära samarbete med ägarna och möjlighet att vara med och utveckla kliniken.
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
Ett engagerat team med höga ambitioner.
En modern arbetsplats med den senaste tekniken inom estetiska behandlingar.
Möjlighet att växa i takt med att Salong Belle fortsätter att expandera.Så ansöker du
Känner du att den här rollen passar dig?
Skicka ditt CV och en personlig presentation där du berättar om dig själv, din erfarenhet och varför du vill bli en del av Salong Belle.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Salong Belle, där kvalitet, innovation och passion för skönhet möts.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
E-postadress: Laura@salongbelle.se
Telefon: 076-010 04 84
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: laura@salongbelle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator/Skönhetsbehandlare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beauty By L&c Jkpg AB
(org.nr 559260-0679)
Östra Storgatan 50 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Kontakt
Laura Igemark laura@salongbelle.se 076-0100484 Jobbnummer
10005914