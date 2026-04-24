Klinikchef välkomnas till Folktandvården Brommaplan
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta dig an en ledarutmaning i ett av Europas största tandvårdsföretag? Som klinikchef på Folktandvården Brommaplan driver du en arbetsgrupp med hög kompetens som trivs tillsammans. Här får du möjlighet att driva verksamheten framåt, arbeta strategiskt med tydliga hälsofrämjande mål och bidra till tandvårdens viktigaste uppdrag - att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa. Hos Folktandvården Stockholm blir du en del av en kunskapsdriven organisation med fokus på utveckling, innovation och samhällsnytta.
Ditt uppdrag
Hos oss får du som klinikchef möjlighet att leda din klinik med stor frihet och affärsmässighet, samtidigt som du får tryggheten och resurserna i vår stora organisation. Du kommer att ha verksamhetsansvar för din klinik och förväntas driva den utifrån de lokala förutsättningarna i samklang med företagets övergripande mål och mission. I ditt arbete som klinikchef förväntas du även bidra operativt eftersom det ingår att arbeta kliniskt. Du kommer dagligen att undersöka patienter, sätta diagnoser och därefter både besluta samt utföra lämpliga behandlingar. Du värdesätter en hög odontologisk kvalitet och en god arbetsmiljö för dina medarbetare. Vidare i din roll coachar och engagerar du dina medarbetare, så att ni uppnår verksamhetens mål på ett effektivt och professionellt sätt.
Kliniken i Brommaplan består av 11 behandlingsrum och har cirka 25 medarbetare. Vi har ett starkt patientfokus och hög odontologisk kompetens. Kliniken är centralt belägen med närhet till tunnelbana och bussar samt flera mataffärer och service i området. Arbetsmiljön är modern och välutrustad med bland annat intraoral scanner och mikroskop. Här får du leda en arbetsgrupp som kännetecknas av god stämning, stark gruppkänsla och en trygg arbetsmiljö. Här finns särskild kompetens inom endodonti och protetik, hög kompetens inom pedodonti samt ett etablerat äldretandvårdsteam.
Vem är du?
Vi söker dig som är redo att ta dig an ett större uppdrag. Du är utbildad tandläkare eller tandhygienist. Du kan även ha bakgrund som tandsköterska, då i kombination med relevant högskoleutbildning. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift. Dessutom är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller utbildning inom ledarskap.
Vidare i din roll som klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du höga mål och arbetar uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen, och samverkar genom att främja och utveckla andras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
När du blir en av oss
På alla våra kliniker erbjuder vi högkvalitativ allmäntandvård och utöver medarbetarna på kliniken kommer du att få tillgång till ett stort och fint nätverk inom bolaget, att kontinuerligt utbyta kunskap och erfarenheter med. Du har flera olika interna chefsnätverk som du kommer ingå i, där du får möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan med andra klinikchefer. Som klinikchef hos oss får du även kontinuerligt ta del av ett stort kursutbud. Därutöver erbjuder vi dig ett generöst friskvårdsbidrag och en god struktur.
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj-2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation (om du är tandläkare eller tandhygienist) i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som klinikchef hos oss?
Välkommen att kontakta:
Silvio Kosovic, områdeschef, tel. 070-092 70 97 eller mejl silvio.kosovic@regionstockholm.se
Ebba Özel, rekryterare, tel. 070-221 81 62 eller mejl, ebba.ozel@regionstockholm.se
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Kontakt
Carina Dahlin Jouini, Vision 070-0028611 Jobbnummer
9873941