Klinikchef till vår nybyggda klinik i Kungälv :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungälv
2026-02-05
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Haninge
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du redo för nya utmaningar? Då har du hittat rätt :-D
Vi söker en engagerad klinikchef som vill vara med och driva och utveckla vår nyetablerade klinik i Ytterby, Göteborg där vi slår upp portarna 1 september! Som klinikchef kommer du att ha en nyckelroll i vår verksamhet och ansvara för både det operativa och strategiska arbetet. Kliniken kommer att ha 3 behandlingsrum till att börja med och dina kollegor kommer att vara 2 tandläkare, 2 tandsköterskor, 1 tandhygienist och 1 receptionist.
Är du vår framtida kollega?
Vi söker nu en trygg, engagerad och ansvarstagande klinikchef som vill leda och utveckla en av våra kliniker tillsammans med ett kompetent team.
Vi ser att du har minst fem års erfarenhet inom tandvården, som tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Har du varit delaktig i uppstart eller utveckling av klinik är det meriterande, likaså om du har haft personalansvar tidigare.
I rollen som klinikchef har du ett tydligt helikopterperspektiv och god ekonomisk förståelse. Du ansvarar för helheten - från arbetsmiljö och teamutveckling till kvalitet, service och resultat. Du är en självklar representant för Distriktstandvården och står för omtanke, professionalism och ett starkt servicefokus.
Du är en kommunikativ ledare som bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och dialog. Att skapa engagemang, sammanhållning och fungerande team är något som motiverar dig, och du drivs av att nå gemensamma mål tillsammans med andra.
Som person har du energi, driv och ett positivt förhållningssätt. Du trivs i en ledarroll där du får inspirera, utveckla och stötta dina medarbetare, och du uppskattar att arbeta nära kollegor som fungerar som bollplank och samarbetspartners. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som inkluderas i din yrkesroll som klinikchef, bland annat:
Ansvara för den dagliga driften av kliniken och säkerställa att verksamheten fungerar effektivt
Organisera och följa upp arbetsflöden, patientbokningar och schemaläggning av personal.
Arbeta för att upprätthålla och utveckla klinikens kvalitetsarbete och säkerställa att patienternas behov tillgodoses på bästa sätt
Ansvara för budgetering, ekonomisk uppföljning och resultatrapportering
Personalansvar
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde 1 sept
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder
Goda arbets- och lönevillkor
Sjukvårdsbidrag
Friskvårdsbidrag på 5tkr
En av marknadens bästa pensionsavsättningar
Individuell lönesättning och utbildningsplan
Goda möjligheter att klättra inom företaget
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 26 februari, så skicka gärna in din ansökan (urvalsfrågor samt CV) så snart du kan. Beroende på rollens krav kan arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroller ingå i processen.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Inom verksamheten finns även två specialistkliniker och en narkosverksamhet. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
442 50 YTTERBY Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9726184