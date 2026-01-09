Klinikchef till Folktandvården Västmanland AB, Skinnskatteberg
2026-01-09
Är du en nyfiken och driven person som ständigt vill lära dig och utvecklas i din vardag, tillsammans med kompetenta och positiva kollegor?Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker Dig som i kombination av att arbeta kliniskt samtidigt brinner för att skapa god munhälsa och tandvård av hög kvalitet. Tjänsten innebär ett självständigt uppdrag där du ansvarar för den dagliga driften av kliniken, inklusive verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomiskt ansvar, samt för att utveckla och anpassa verksamheten utifrån lokala förutsättningar.
Vi söker dig som förstår vikten av affärsmässighet, god arbetsmiljö och lyhördhet för kundernas behov.
Som klinikchef driver du kliniken enligt Folktandvårdens mål och gemensamma värdegrund tillsammans med dina medarbetare.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Västmanland AB är helägt av Region Västmanland med allmäntandvårdskliniker i länets alla kommuner och har samarbete med Specialisttandvården som finns inom Västmanlands Sjukhus Västerås.
Hos oss får du använda din kompetens fullt ut i en dynamisk miljö präglad av respekt, arbetsglädje och framåtanda. Gemensamt förverkligar vi vår vision, "Tillsammans - för hela familjens munhälsa".
Vi satsar på att bygga starka team av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska.
Folktandvården Skinnskatteberg är en trivsam klinik med 2 behandlingsrum. Här arbetar vi tillsammans och tar tillvara varandras kompetens och stöttar varandra för att ge våra patienter den bästa möjliga vården - med kvalitet, service och arbetsglädje i fokus.
Hos oss får du arbeta nära både kollegor och patienter - i en miljö där vi trivs, utvecklas och gör skillnad tillsammans.
En god prestation förutsätter att du trivs och mår bra på jobbet, därför erbjuder vi dig bland annat följande förmåner:
• Individuellt utformat introduktionsprogram för att du ska utvecklas och bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på Region Västmanlands fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag, 3000 kr/år
Läs gärna mer om dina förmåner på: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du har legitimation/utbildning inom tandvård som är giltig inom Sverige. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av tandvård och du får gärna ha erfarenhet av chefskap eller annan ledningsfunktion. Du har en god samarbetsförmåga och hög servicekänsla.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet avseende samarbete, arbetsledning, planerings- och organisationsförmåga.
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.
Vill du läsa mer om oss får du gärna besöka vår hemsida: Din glädje vår stolthet - Region Västmanland
Anställningsvillkor
Tillsvidare i grundanställning och tre års uppdrag som klinikchef, med möjligheter till förlängning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
