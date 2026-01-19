Klinikchef till Folktandvården Skåne, Trelleborg
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som vill bli klinikchef för vår allmäntandvårdsklinik i Trelleborg.
Folktandvården Skåne befinner sig i en dynamisk förändringsfas med ambitiösa mål för framtiden. Vi ska bli skåningarnas förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare. För att nå dit har allmäntandvården organiserats sig i en ny samarbetsmodell, baserad på nio geografiska områden i Skåne, det vi kallar zoner. Varje samarbetszon leds av en zonchef, som i sin tur leder klinikcheferna inom zonerna.
Kliniken tillhör zon Trelleborg som är en kärnklinik, med ett uppdrag att vara en central punkt i allmäntandvården, för odontologisk expertis i zonen och möjliggöra personalutveckling. På kliniken arbetar 24 medarbetare och tar emot patienter i alla åldrar. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Ditt viktigaste uppdrag blir att entusiasmera och leda medarbetarna och tillsammans med dem driva och utveckla verksamheten. Till stöd i detta arbete har du en kliniksamordnare, vars roll är att ansvara för schemaläggning, administration, produktionsplanering och att stödja verksamheten i den dagliga driften.
Som klinikchef kommer du att:
• Ingå i en av Folktandvården Skånes ledningsgrupp för allmäntandvården.
• Ha verksamhets- , ekonomi och personalansvar.
• Arbeta för såväl klinikernas mål som för bolagets övergripande mål.
• Tillsammans med dina chefskollegor arbeta för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande samt öka utveckling och lärande i vardagen för våra medarbetare.
• Ha kontakter och samarbeten med externa leverantörer och andra samhällsviktiga funktioner.
Du kommer att vara ansvarig för planering, ledning och verksamhetsutveckling av dina egna kliniker men också bidra i andra klinikers arbete och utveckling. Det är viktigt för oss att vi samarbetar mellan kliniker och med varandra. För oss är det också värdefullt att ha en nära dialog med våra kollektivavtalsbärande parter och du kommer att vara ansvarig för att leda den lokala samverkansgruppen.Kvalifikationer
För att du ska trivas som klinikchef hos oss behöver du tycka om att arbeta i en föränderlig organisation. Vi vill ligga i framkant och vara kunskapsdrivande, vara öppna för nya arbetssätt och nya behandlingsmetoder, så att vi kan möta omvärldens krav och våra patienters behov. Detta innebär att du behöver vara ödmjuk för vad det innebär att leda i förändring, samtidigt som du är modig i ditt ledarskap. Vi söker dig som har ett driv, är målmedveten och med fast och trygg hand kan leda verksamhet och medarbetare.
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har arbetat i liknande positioner och därmed har värdefull ledarerfarenhet och varit med i och drivit förändringsprocesser. Har du tandvårdsbakgrund ser vi det som en fördel.
Som ledare hos oss är en av dina främsta uppgifter att skapa förutsättningar för motivation och engagemang. Du har en kommunikativ förmåga och ser värdet av att leda med hög delaktighet. Du har ett övergripande synsätt och driv, förstår vikten av affärsmässighet, är målmedveten och har förmåga att kombinera frågor som är här och nu med ett strategiskt, långsiktigt perspektiv.
För dig är samarbete centralt, både inom och utanför den egna verksamheten. Du agerar som en förebild för dina medarbetare och delar våra värderingar: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga och personliga egenskaper.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Lars Hagerström Tjänstetandläkarna, 0721-99 82 14
Yllka Gashi Sejdija, SRAT 0725-85 82 26
Karin Persson, Vision, 0725-70 70 35
Aida Aganhodzic, Ledarna, 0725-97 15 07
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
