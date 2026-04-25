Klinikchef till Folktandvården Skåne Hässleholm, zon Hässleholm
2026-04-25
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som vill bli klinikchef för vår allmäntandvårdsklinik i Hässleholm.
Folktandvården Skåne befinner sig i en dynamisk förändringsfas med ambitiösa mål för framtiden. Vi ska bli skåningarnas förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare. För att nå dit har allmäntandvården organiserats sig i en ny samarbetsmodell, baserad på nio geografiska områden i Skåne, det vi kallar zoner. Varje samarbetszon leds av en zonchef, som i sin tur leder klinikcheferna inom zonerna. Kliniken tillhör zon Hässleholm där även klinikerna Osby och Broby ingår.
På vår klinik i Hässleholm välkomnas du varje dag av ett glatt och engagerat gäng på cirka 35 medarbetare. Med 15 behandlingsrum i nyrenoverade och ljusa lokaler i centrala Hässleholm är vi en stor klinik med bra pendlingsmöjligheter. Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar. Kliniken i Hässleholm erbjuder såväl hälsofrämjande och förebyggande undersökningar som akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi använder oss av modern teknik som exempelvis panoramaröntgen (OPG) och intraoral scanner.
Arbetsuppgifter
Ditt viktigaste uppdrag blir att entusiasmera och leda medarbetarna och tillsammans med dem driva och utveckla verksamheten. Till stöd i detta arbete har du en kliniksamordnare, vars roll är att ansvara för schemaläggning, administration, produktionsplanering och att stödja verksamheten i den dagliga driften.
Som klinikchef kommer du att:
• Ingå i klinikchefsgruppen för Allmäntandvården.
• Ha verksamhets-, ekonomi och personalansvar.
• Arbeta för såväl klinikernas mål som för bolagets övergripande mål.
• Tillsammans med dina chefskollegor arbeta för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande samt öka utveckling och lärande i vardagen för våra medarbetare.
• Ha kontakter och samarbeten med externa leverantörer och andra samhällsviktiga funktioner.
Du kommer att vara ansvarig för planering, ledning och verksamhetsutveckling av din klinik men också bidra i andra klinikers arbete och utveckling. Det är viktigt för oss att vi samarbetar mellan kliniker och med varandra. För oss är det också värdefullt att ha en nära dialog med våra kollektivavtalsbärande parter och du kommer att vara ansvarig för att leda den lokala samverkansgruppen. Kvalifikationer
För att du ska trivas som klinikchef hos oss behöver du tycka om att arbeta i en föränderlig organisation. Vi vill ligga i framkant och vara kunskapsdrivande, vara öppna för nya arbetssätt och nya behandlingsmetoder, så att vi kan möta omvärldens krav och våra patienters behov. Detta innebär att du behöver vara ödmjuk för vad det innebär att leda i förändring, samtidigt som du är modig i ditt ledarskap. Vi söker dig som har ett driv, är målmedveten och med fast och trygg hand kan leda verksamhet och medarbetare.
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har arbetat i liknande positioner och därmed har värdefull ledarerfarenhet och varit med i och drivit förändringsprocesser. Har du tandvårdsbakgrund ser vi det som en fördel.
Som ledare hos oss är en av dina främsta uppgifter att skapa förutsättningar för motivation och engagemang. Du har en kommunikativ förmåga och ser värdet av att leda med hög delaktighet. Du har ett övergripande synsätt och driv, förstår vikten av affärsmässighet, är målmedveten och har förmåga att kombinera frågor som är här och nu med ett strategiskt, långsiktigt perspektiv.
För dig är samarbete centralt, både inom och utanför den egna verksamheten. Du agerar som en förebild för dina medarbetare och delar våra värderingar: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga och personliga egenskaper.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Fackliga företrädare:
Lars Hagerström Tjänstetandläkarna, 0721-99 82 14
Yllka Gashi Sejdija, SRAT 0725-85 82 26
Karin Persson, Vision, 0725-70 70 35
Aida Aganhodzic, Ledarna, 0725-97 15 07
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320224".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Vävaregatan 21 (visa karta
)
222 36 LUND Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Emma Olovsson, Zonchef Emma.olovsson@folktandvardenskane.se 0725-18 10 94 Jobbnummer
