Klinikchef till Bettfysiologi, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bidra till något större i din ledarroll genom att arbeta affärsmässigt i en offentlig miljö? Som klinikchef hos oss får du möjlighet att driva din klinik i linje med företagets målsättning och arbeta med vad vi tycker är tandvårdens finaste uppdrag - att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa.
Vi söker en klinikchef till kliniken för bettfysiologi
Nu kan du bli en del av Eastmaninstitutet, som är en del av Folktandvårdens specialisttandvård i Stockholm och ligger vid Odenplan centralt i city. Vi har 61 behandlingsrum och vi är cirka 250 anställda. Årligen tar vi hand om 30 000 unika patienter med cirka 100 000 patientbesök på våra nio avdelningar (samtliga specialiteter inom odontologi är representerade i huset). På Folktandvården Eastmaninstitutet kommer du att få arbeta i topprenoverade lokaler där alla odontologiska specialiteter arbetar sida vid sida. Vi bedriver förutom klinisk verksamhet även utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete.
Ditt uppdrag
Hos oss får du som klinikchef möjlighet att leda din klinik med stor frihet och affärsmässighet, samtidigt som du får tryggheten och resurserna i vår stora organisation. Du kommer att ha verksamhetsansvar för din klinik och förväntas driva den utifrån de lokala förutsättningarna i samklang med företagets övergripande mål och mission.
Du kommer att coacha och engagera dina medarbetare, så att ni tillsammans uppnår goda resultat med sikte på det allra bästa omhändertagandet av både barn och vuxna, som är i behov av specialisttandvård. Som klinikchef för bettfysiologi har du en viktig roll, att tillsammans med övriga chefer, utveckla verksamheten och ämnet i både specialist- och allmäntandvård samt även inom specialistutbildning och forskning. Du har ekonomi- och personalansvar samtidigt som du även arbetar med att skapa god arbetsmiljö för alla dina medarbetare. I rollen ingår också att arbeta kliniskt.
Eastmaninstitutets bettfysiologiska avdelning består för närvarande av åtta övertandläkare, två ST-tandläkare, en nischtandläkare och nio tandsköterskor. Kliniken är en remissinstans som tar emot cirka 2500 remisser på både barn och vuxna per år. Vi utreder och behandlar patienter med smärta och funktionella störningar i tandvård och hälso- och sjukvården.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker en legitimerad tandläkare som har arbetat som chef med ansvar för kliniskt arbete. Dessutom är du är en person med hög social kompetens. Genom din goda kommunikation samlar du dina medarbetare kring gemensamma och tydliga mål och du bidrar även till att de utvecklas och arbetar på toppen av sin kompetens. För dig är kliniskt arbete allra viktigast och genom ditt sätt att driva kliniken visar du vikten av högkvalitativt arbete.
Vidare i din roll som klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du höga mål och arbetar hårt och uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen och samverkar genom att främja och utveckla andras idéer och du värdesätter kliniskt arbete högt och är beredd att arbeta 50 procent av din tid kliniskt eller inom Folktandvårdens utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
När du blir en av oss
På alla våra kliniker erbjuder vi högkvalitativ tandvård och utöver medarbetarna på kliniken kommer du att få tillgång till ett stort och fint nätverk inom bolaget, att utbyta kunskap och erfarenheter med. Som klinikchef hos oss får du dessutom kontinuerligt ta del av ett stort kursutbud, vilket innebär att du ständigt vidareutvecklar ditt ledarskap. Därutöver erbjuder vi dig ett generöst friskvårdsbidrag och en god struktur.Publiceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 september-2025. Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Ansök gärna idag!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som klinikchef i specialisttandvården?
Välkommen att kontakta,
Verksamhetschef; Andreas Cederlund, andreas.cederlund@regionstockholm.se
, 072-594 93 64
eller
HR-partner inom rekrytering; Hanna Nörgaard, hanna.norgaard@regionstockholm.se
eller 072-594 91 51
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9483632