Klinikchef specialistklinikerna Endodonti, Parodontologi och Oral protetik
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2026-06-26
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Är du en engagerad ledare med hjärta för specialisttandvård?
Nu söker Folktandvården Värmland en klinikchef till våra tre specialistkliniker inom endodonti, parodontologi och oral protetik. Här får du leda en verksamhet med hög odontologisk kompetens, starkt samarbete och ett stort fokus på kvalitet och utveckling.
Din arbetsplats
Våra tre specialistkliniker är samlade på Haga i Karlstad, i moderna och välutrustade lokaler som delas med pedodonti och Folktandvården Haga. Här arbetar 34 medarbetare inom endodonti, parodontologi och oral protetik – ett team som präglas av prestigelöshet, arbetsglädje och ett genuint engagemang för patienterna.
Vi erbjuder individanpassad specialisttandvård och har ett nära samarbete med både allmäntandvården och övriga specialistkliniker. Hos oss är auskultationer, handledning och kompetensutveckling en naturlig del av vardagen. Läs mer om specialistklinikerna endodonti och parodontologi och oral protetik.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som klinikchef leder, planerar och utvecklar du verksamheten på klinikerna. Du ansvarar för:
vård- och personalplanering
arbetsmiljöarbete
budget och uppföljning
att driva utveckling och skapa goda förutsättningar för medarbetarna
Uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring enligt överenskommelse. Du ingår i Folktandvårdens samlade ledning och har tandvårdschefen som närmaste chef. På kliniken har du stöd av en klinikadministratör som ingår i den lokala ledningsgruppen. Som en del av Region Värmland får du tillgång till vår ledarskapsakademi med utbildningar och fördjupningar som stärker dig i ditt ledarskap – oavsett om du är ny i rollen eller erfaren sedan tidigare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är trygg, engagerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har:
utbildning och erfarenhet inom tandvård
ett genuint intresse för ledarskap
förmåga att skapa förtroende och goda relationer
god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Ledarerfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra till en positiv och utvecklingsinriktad arbetsmiljö.
Tidsplan för rekryteringen
Vi har en längre ansökningsperiod över sommaren för att ge fler möjlighet att söka.
Vi återkopplar på inkomna ansökningar i augusti och planerar att hålla intervjuer under vecka 37–38.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter – från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Folktandvården Värmland Kontakt
SRAT: Lisa Borén lisa.boren@regionvarmland.se Jobbnummer
9979945