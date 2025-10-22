Klinikchef, specialistkliniken för käkkirurgi, Göteborg och Mölndal
2025-10-22
Vi söker dig som vill vara klinikchef på vår specialistklinik för käkkirurgi i Göteborg och Mölndal.
Specialisttandvården bedriver specialisttandvård inom samtliga specialiteter, med 43 kliniker vid i huvudsak fem specialisthus i Västra Götaland. Vi har även en klinik med ett nationellt uppdrag kring sällsynta diagnoser, Mun-H-Center. En viktig del i specialisttandvården är vår omfattande ST- utbildning.
Folktandvården Västra Götaland har i samarbete med Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet utvecklat mycket goda förutsättningar för att bedriva patientnära forskning i Västra Götaland. Den forskning som bedrivs vid institutionen är av högsta internationella nivå.
Vi bedriver även tandsköterskeutbildning samt har en enhet för forsknings- och innovationsstöd.
Om klinikerna
Specialistklinikerna för käkkirurgi i Göteborg och Mölndal har ett brett verksamhetsfält. Vårdpanoramat spänner allt ifrån högspecialiserad nationell vård i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset till dentoalveolär kirurgi. Klinikerna har olika fokusområden inom patientnära forskning och utveckling. Ett nära samarbete finns med samtliga odontologiska specialiteter och vissa medicinska specialiteter. Klinikerna bemannar en dygnet-runt-beredskap tillsammans med käkkirurgen i Borås. Vi bedriver även handledning av ST-tandläkare. Just nu finns 3 ST-tandläkare på kliniken i Göteborg. Kunskapsöverföring inom allmäntandvården i VGR är del av vårt uppdrag och viss extern kursverksamhet ges.
Specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken aktivt deltar i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen
Klinikledningen består av klinikchef, gruppchef och 2 klinikkoordinatorer
På kliniken i Göteborg arbetar drygt 40 medarbetare och i Mölndal 16. Samarbete kring bemanning av uppdraget sker mellan klinikerna.
Om arbetet
Vi vänder oss till dig som är intresserad av ett spännande chefsuppdrag och som har drivet och förmågan att leda och utveckla klinikens verksamhet. Ditt ledarskap utgår från verksamhetens behov och skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att utföra och utveckla sitt arbete. Genom tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Du leder dina medarbetarna mot klinikens mål och genom förändring för att möta framtida förutsättningar.
Som klinikchef är du direkt underställd områdeschefen för specialisttandvården. Du har ett
verksamhetsansvar för klinikens ekonomi, personal och arbetsmiljö. I din roll ska du agera med helhetssyn och engagemang på både områdes- och förvaltningsnivå samt leda och utveckla din klinik tillsammans med dina medarbetare. Tillsammans med din verksamhet bidrar du aktivt till god samverkan med övriga klinikchefer inom Folktandvården, allmän- som specialisttandvård. I uppdraget ingår att utveckla samarbetet med övriga FTV kliniker inom käkkirurgi.
Med ett engagerat ledarskap utgår du från patient- och kundbehov och stärker en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. I ditt värdegrundsbaserade chefskap agerar du aktivt enligt Folktandvårdens kultur och värdegrund genom att vara en engagerad ledare som bidrar till goda samarbeten och som visar glädje i din arbetsgivarroll.
Läs gärna mer om Folktandvårdens verksamhet och organisation; Verksamhet och organisation - Folktandvården (vgregion.se)
Vad kan vi erbjuda dig? Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.
Om dig
Vi söker dig som;
har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning
har erfarenhet av chefs- och ledarskap
vetenskaplig kompetens är meriterande då del av Universitetstandvården
har specialistkompetens inom käkkirurgi
är tydlig och strukturerad i ditt ledarskap och främjar en stabil och tillitsfull arbetsatmosfär
främjar samarbete, delegerar och ger möjlighet till medarbetarnas utveckling
är mål- och resultatorienterad med förmåga att förmedla klinikens uppdrag och mål samt sätta dessa i ett större sammanhang
agerar enligt Folktandvårdens värdegrund, verksamhetsidé samt utifrån verksamhetsstrategier
har god kommunikativ förmåga där du i dialog skapar riktning och delaktighet
inspireras av framtida möjligheter och vill leda i förändring
Vi förutsätter att du har god digital kompetens och kan hantera Officepaketet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då arbetet innebär hög grad av samarbete och samverkan. Som person är du prestigelös och engagerad, har lätt för att samarbeta samt förmåga till helhetssyn. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och tar ansvar för det gemensamma uppdraget. Du är lyhörd och intresserad av dialog för att uppnå engagemang och delaktighet.
Du förstår förutsättningarna för den politiska styrningen och kan samarbeta och hantera en verksamhet med flera aktörer.Övrig information
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra
Götalandsregionen. som en del av urvalsprocessen kan testning vid regionens Center för chefsrekrytering förekomma.
Folktandvården Västra Götaland gör kontroller i Polisens misstanke- och belastningsregister innan beslut om anställning.
Intervjuer planeras till den 14 november 2025.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5895".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg Kontakt
Områdeschef Charlotte Ulin 070-0901494
9568130