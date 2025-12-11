Klinikchef och veterinär till Hästkliniken Gävle
2025-12-11
Ledare och hästveterinär med hjärta för både människor och hästsjukvård? Då vill vi träffa dig!
Vill du kombinera din passion för hästens välmående med att utveckla människor på en familjär klinik med stark framåtanda? Då kan du vara den klinikchef och veterinär vi söker till Evidensia Hästkliniken Gävle.
Om jobbetDet här är ett meningsfullt och varierat uppdrag för dig som är hästveterinär med intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Hos oss får du arbeta både kliniskt och i en närvarande chefsroll.
Hästkliniken i Gävle är en familjär klinik där du leder ett kompetent team med stort engagemang för häst. Kliniken är välkänd i regionen och har gott anseende. Här jobbar i dagsläget tre veterinärer och två djursjukvårdare. Kliniken har en smedja med godkänd hovslagare på plats halvtid. Vi erbjuder bland annat ortopedi och bilddiagnostik, med fullt utrustad hältgång, longervolt, röntgen, ultraljud, avancerad tandvård, oroskop samt endoskop och gastroskop. På sommaren har vi även seminverksamhet på en närbelägen seminstation.
Vi söker dig som drivs av att erbjuda bästa möjliga hästsjukvård och kundbemötande, få dina medarbetare att växa och att utveckla verksamheten vidare - och som trivs i en miljö där beslutsvägarna är korta och där du kan göra verklig skillnad varje dag.
Som klinikchef ansvarar du för helheten i det dagliga arbetet, tillsammans med ett rutinerat team. Här bygger du vidare på en trygg, personlig och professionell hästklinik som många hästägare i regionen redan har som förstahandsval. Tjänsten innebär mestadels kliniskt arbete men med avsatt tid för chefs- och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som klinikchef och veterinär får du en nyckelroll i att:
Leda, inspirera och utveckla teamet i det dagliga kliniska arbetet
Säkerställa hög medicinsk kvalitet och en positiv kundupplevelse
Utveckla verksamheten tillsammans med ditt team
Vara en aktiv del i utvecklingen av Evidensia Häst som del av ett fantastiskt gäng klinik- och djursjukhuschefer
Arbeta kliniskt inom hela vår bredd: hältutredningar, munhåleundersökningar, luftvägsutredningar, gastroskopier, stående kirurgi, besiktningar, hälsokontroller, ultraljudsundersökningar, vaccinationer och inte minst ambulerande verksamhet där du åker ut till kundens stall för undersökning och behandling
Hos oss är du både kliniker och ledare - en kombination många trivs mycket bra med.
Vad erbjuder vi?
Du blir del av en personlig och välrenommerad hästklinik med en kultur som präglas av prestigelöst samarbete och engagemang. Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du verkligen kan påverka.
Vi erbjuder bland annat:
En nära och stöttande ledningsgrupp för affärsområde Häst
Tillgång till Evidensias gemensamma supportfunktioner som hjälper dig i ditt chefsuppdrag
Kollegor som brinner för hästsjukvård och gott samarbete
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildningar inom både veterinärmedicin och ledarskap
Personalrabatt, friskvårdsbidrag och andra förmåner
Här får du möjlighet att både arbeta kliniskt och forma framtiden för en uppskattad lokal hästklinik, och för Evidensia Häst som helhet.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är legitimerad veterinär med erfarenhet inom hästsjukvård och trivs med en kombinerad roll som kliniker och chef
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Har förmågan att skapa arbetsglädje, trygghet och tydlighet i vardagen
Ser helheten och gillar att utveckla både människor och verksamhet, med kunden i fokus
Är en lagspelare som uppskattar ett nära, prestigelöst samarbete
Har driv, mod och hjärta - och tar idéer från tanke till handling
Kort sagt: du är en ledare och veterinär som bygger engagemang och gör det möjligt för andra att lyckas - samtidigt som du själv trivs i det kliniska arbetet.
Plats: Gävle
Omfattning: Heltid/deltid
Sista dag att ansöka är Vi hoppas att du är nyfiken på rollen. Skicka din ansökan senast 10 januari 2026. Urval sker löpande så sök gärna så snart som möjligt.
För mer information: Kontakta Teresa Herlin, Affärsområdeschef Häst, på teresa.herlin@evidensia.se
eller 0705-280016.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hästar, hundar, katter och exotiska djur. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida: Veterinär i Gävle - Hästkliniken Gävle | Evidensia Ersättning
