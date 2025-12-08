Klimathandläggare - var med och utveckla utsläppshandeln (tidsbegränsad)
2025-12-08
Vill du bidra till att nå Sveriges och EU:s klimatmål?
EU:s utsläppshandelssystem (ETS) är det viktigaste verktyget för att minska växthusgasutsläpp. ETS omfattar industri, energi, flyg, sjöfart och snart även transporter och byggnader. Genom gränsjusteringsmekanismen (CBAM) införs från 2026 en koldioxidavgift på import av utsläppsintensiva varor - ett steg mot rättvisa och effektiva klimatåtgärder.
Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges genomförande av ETS och CBAM. Nu söker vi flera engagerade klimathandläggare som vill vara med och utveckla arbetet med dessa centrala styrmedel. Hos oss får du en nyckelroll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med antingen ETS 1, ETS 2 eller CBAM.
Kärnan i uppdraget är tolkning, handläggning och genomförande av nationella och EU-baserade regelverk utifrån både tekniska och juridiska aspekter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• att utreda och besluta i ärenden som rör utsläpp, gratis tilldelning, importer och sanktioner är exempel på typiska uppgifter som ingår i arbetet,
• att stödja berörda företag med vägledning gällande regelverken, samt
• att bidra till arbetet med att utveckla vår verksamhet kring dessa styrmedel.
På utsläppshandelsenheterna jobbar vi teambaserat och samarbetar tätt inom alla tre systemen. Även om du inledningsvis primärt kommer arbeta med ett av systemen, kommer du ingå i detta större sammanhang som ger möjlighet till breddning och överblick över styrmedlen och deras genomförande i praktiken.
Du kan också komma att delta i olika regeringsuppdrag, arbeta med utveckling och implementering av lagstiftningarna och bidra till vårt analysstöd till Regeringskansliet. Samverkan sker bland annat med andra myndigheter i Sverige och EU, med branschorganisationer och företag, med Regeringskansliet och inom Naturvårdsverket.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning.
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevanta områden.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och på engelska.
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet kopplat till EU ETS eller CBAM och deras genomförande.
• Erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, tillsyn, eller annan ärendehandläggning.
• Erfarenhet av genomförande av EU-styrmedel på myndighet.
• Teknisk kunskap om industriella produktionsprocesser.
• Arbetslivserfarenhet inom industri, el och fjärrvärme, flyg, sjöfart eller bränsledistribution.
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa EU:s eller Sveriges miljö-, klimat-, skatte-, drivmedels, -tull eller hållbarhetslagstiftningar.
• Erfarenhet av arbete med lagstiftningsprocesser på EU-nivå eller nationellt.Publiceringsdatum2025-12-08Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du kan ta egna initiativ och arbeta metodiskt och lösningsinriktat. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö. Du kommunicerar tydligt, engagerat och pedagogiskt och anpassar dig till olika situationer och målgrupper. Du är professionell i ditt sätt och kan agera i enlighet med myndighetsrollen.
Om anställningarna
Vi erbjuder 1-3 visstidsanställningar på mellan 6-12 månader. Anställningarnas placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 december.
Vi tillämpar individuell lönesättning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Olle Palmqvist, enhetschef Utsläppshandelsenheten för tilldelning och CBAM.
Sara Pettersson, tillförordnad enhetschef Utsläppshandelsenheten för övervakning.
Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
