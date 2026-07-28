Klienthandläggare verkställighetsplanering till anstalten Hällby
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2026-07-28
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Hällby har säkerhetsklass 1 och ligger i Kvicksund cirka 13 kilometer utanför Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två klienthandläggare med inriktning VSP (verkställighets planering). Som klienthandläggare med funktionen inom VSP arbetar du för att upprätthålla kvaliteten i VSP-arbetet på anstalten. Du håller dig à jour om förändringar och nyheter kring VSP-arbetet för att kunna informera, stötta och vägleda personal. I rollen ingår även att ha hand om både handledning och utbildningar kopplat till uppdraget samt vara sammankallande för olika VSP-funktioner.
Samverkan med andra delar av Kriminalvården och andra myndigheter förekommer frekvent.
Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna, såväl enskilt som i grupp. Vilket innebär dialog och möten med klienter gällande deras ärenden kopplat till de kartlagda risker- och behov som varje enskild individ har.
Möjlighet till distansarbete ryms inte i den här rollen.Kvalifikationer
Du är en strukturerad person som har god ordning på dokument, mappar och planering. Du har förmågan att dels driva ditteget arbete på ett självständigt sätt, dels se hur du på bästa sätt kan bidra till att arbetsgruppen i helhet fungerar väl. Som klienthandläggare möter du ibland människor i affekt, därför söker vi dig som har en stabilitet som gör att du med ditt bemötande lugnar och inger förtroende. Du förmedlar information på ett tydligt, sakligt sätt och säkerställer att budskapet
nått fram.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
God datorvana
Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som klienthandläggare inom kriminalvården
Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kriminalvårdens klientadministrativa system
Genomförd och godkänd kriminalvårds utbildning inom verkställighets planering
Aktuell erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landstingAnställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid
FlextidsavtalÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Tumbo 26 (visa karta
)
635 31 KVICKSUND Arbetsplats
Region Mitt, anstalten Hällby Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Tom Johansson 0772280800 Jobbnummer
10014079