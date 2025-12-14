Klienthandläggare till Skänninge anstalt och häkte - Tillsvidareanställning
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-14Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare ansvarar du främst för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt gällande lagstiftning, där du kommer ha rättssäkerheten i fokus. Tillsammans med verksamhetschefen och ditt team som idag består av tio klienthandläggare kommer du att utveckla rättsvårdsarbetet framåt. Vidare kommer du att ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet, Klientnära arbete förekommer.Kvalifikationer
Du som person har god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett smidigt och tydligt sätt, där du är lyhörd för verksamhetens behov. Det förekommer att man hanterar flera ärenden samtidigt. Vilket gör att du behöver trivas med och kunna planera och genomföra ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning. Vidare tror vi att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du har förmågan att hantera stor mängd information och agera med gott omdöme i alla lägen. Vidare är du tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra.
Vi vill att du har:
* Akademisk examen (tex jurist- socionom- samhällsvetenskap-) eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för Kriminalvårdens verksamhet.
* Erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har:
* Flerårig arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
* Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom Kriminalvården.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
