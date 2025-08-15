Klienthandläggare med inriktning barn och ungdomar till Häktet Kronoberg
Kriminalvården, Häktet Kronoberg / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet Kronoberg är ett av Stockholms säkerhetshäkten, beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm och har ca 375 platser för intagna. Häktet är ett hovrättshäkte med närmare 10 000 inskrivningar varje år. Häktet Kronoberg driver även polisens arrestverksamhet.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare samverkar du med alla som behöver ha kontakt med barn- och ungdomar både internt och externt. Du samarbetar med funktioner i hela häktet och med Kriminalvårdens externa samverkanspartners såsom socialtjänst, polis, åklagare och ideella organisationer.
Arbetsuppgifterna innefattar handläggning, bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller och klientärenden såsom bland annat planering av intagnas verkställighet, upptagande av nöjdförklaring samt beräkning av strafftid. Du ska ha en god överblick och ansvara för specifika frågor och uppdrag kopplade till barn och ungdomar, vilket även innefattar handledning av personal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en hög samarbetsförmåga, är självgående och tar egna initiativ. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du behöver ha ett gott omdöme vilket innebär att du gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt väger samman komplex information. I rollen är det även viktigt att du skapar nya kontakter och vårdar befintliga relationer. I stressituationer bibehåller du ditt lugn och är stabil. Det är viktigt för dig att vara lojal och agera i enighet med fattade beslut, policys och riktlinjer.
Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar och du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning, gärna inriktning barn och fritid, vård och omsorg, samhällskunskap eller liknande
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar inom Kriminalvården, SiS, skola eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant
• God administrativ förmåga
• God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning
• Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning
• Erfarenhet av arbete på säkerhetshäkte
• Goda kunskaper inom Kriminalvårdens klientadministrativa system
• Kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis SoL, strafftidsberäkning och förvaltningsjuridik
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Intervjuerna kommer att hållas på häktet Kronoberg den 11/9-2025.
