Klättrande arborist sökes - Fast anställning i ett växande företag!
ReGarden Nordic AB / Trädgårdsanläggarjobb / Lomma Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lomma
2026-01-15
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ReGarden Nordic AB i Lomma
, Göteborg
, Salem
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
ReGarden Skåne söker en klättrande arborist till vår verksamhet i sydvästra Skåne / Lomma.
Detta är ett heltidsarbete i produktion, där närvaro, säkerhet och kvalitet i utförandet är avgörande.
Arbetet sker huvudsakligen hos privatkunder och omfattar både avancerad trädvård och löpande trädgårdsarbete. Rollen passar dig som är yrkesmässig, strukturerad och pålitlig, och som trivs med att arbeta enligt plan. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som klättrande arborist hos ReGarden har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar du med:
Trädklättring, beskärning och säker trädfällning
Beskärning av fruktträd och prydnadsträd
Sektionsfällning och enklare riggning (beroende på kompetens)
Häckklippning och annan trädgårdsskötsel
Kundkontakt och arbete enligt givna rutiner och säkerhetskrav
Du arbetar självständigt eller i mindre team och ansvarar för att arbetet utförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Viktigt om arbetet
Arbetet innebär 8 timmars fysiskt arbete varje vardag och kräver därför att du:
har stabil närvaro och fungerar i en strukturerad vardag
arbetar metodiskt och riskmedvetet
tar ansvar för både säkerhet, kvalitet och leverans
samarbetar väl med kollegor och teamledning
Vårt arbetssätt
Hos ReGarden arbetar vi utifrån tre principer: Effektivitet, Pålitlighet och Engagemang.
För oss innebär engagemang att ta ansvar för sitt arbete, hålla vad man lovar och lämna varje uppdrag med ett resultat man kan stå för - både inför kund och kollegor.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning i ett stabilt och växande företag
Arbete i professionella team med tydliga rutiner
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Schyssta villkor och ett seriöst arbetsklimat Kvalifikationer
Motorsågslicens AB eller högre
Erfarenhet av trädbeskärning och arbete med motorsåg
Erfarenhet av trädklättring eller utbildning till klättrande arborist
God vana av praktiskt trädgårdsarbete
B-körkort
God fysisk förmåga och trygghet i arbete på höjd
Meriterande
Erfarenhet av sektionsfällning eller arbete med riggning
B96- eller BE-körkort
Utbildning inom trädvård, naturbruk eller trädgård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ReGarden Nordic AB
(org.nr 559064-6146)
Koppargatan 16 (visa karta
)
234 35 LOMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ReGarden Skåne Kontakt
Platschef
Johan Bäckman 040-602 47 00 Jobbnummer
9685029