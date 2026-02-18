Klassresurs till Anpassade Grillska Gymnasiet liljeholmen
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker dig som trivs med att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Vi tänker att du är en engagerad och trygg person som fungerar som klassresurs/elevresurs till vår anpassade gymnasieskola med nationella program inom Hälsa, vård och omsorg samt Handel och service.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor som samarbetar för att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö. Öppenhet mellan kollegor är nödvändigt och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Om uppdraget
Som klassresurs/elevresurs följer du en årskurs eller en etta och en tvåa, inom ett av våra program och är ett nära och kontinuerligt stöd för eleverna genom hela skoldagen - i undervisningen, i sociala sammanhang och i skolans vardag. Uppdraget innebär att vara en pedagogisk och social resurs genom hela skoldagen samt att stödja elever utifrån deras individuella behov.
Från årskurs 2 till 4 genomför eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL) två dagar i veckan. Du utgör då ett viktigt stöd i samverkan mellan skola, elev och arbetsplats och bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet även i dessa lärmiljöer.Dina arbetsuppgifter
-
Vara en pedagogisk och social resurs i klassrumsmiljö
-
Stödja elever utifrån deras individuella behov under hela skoldagen
-
Skapa struktur, trygghet och studiero
-
Stötta elever i övergångar mellan olika moment och miljöer
-
Bidra till elevernas delaktighet, självständighet och utveckling
-
Samverka nära med lärare, elevhälsa och övrig personal
-
Vid behov vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning av APL
Vår pedagogiska grund
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden som ryms under rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har positiv inverkan på lärande, elevers hälsa och deras möjlighet att gå ut i samhället med ett starkt engagemang.
Vi arbetar utifrån en stark värdegrund med fokus på lika värde och samhällsförbättring. Det är därför viktigt att du delar vår värdegrund och aktivt bidrar till ett inkluderande och respektfullt klimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
-
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar
-
God kompetens kring intellektuell funktionsnedsättning (IF) samt NPF med intresse av att utvecklas ytterligare.
Avklarad elevassistentutbildning eller motsvarande är meriterande, liksom erfarenhet från skola eller anpassad skolform eller motsvarande verksamhet.
Utöver utbildning och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, ditt engagemang, din pedagogiska förmåga och din förmåga att skapa goda relationer. Du är lugn, tydlig och lyhörd i ditt bemötande. Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever i syfte att bidra till både din egen och verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
-
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag
-
Ett nära samarbete med engagerade och kompetenta kollegor
-
En verksamhet med tydlig struktur, elevfokus och gemensamt ansvar
-
En arbetsplats där värdegrund och professionellt samarbete är centrala
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår anpassade gymnasieskola där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.Anställningsvillkor
Anställningsform: visstid med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast
Kontakt: susanna.bergholm@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer
Vid övertalighet inom Stadsmissionens skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillskas anpassade gymnasieskola samt vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever och studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Ersättning
