Klasslärare till tvålärarskap i Fors skola åk 4
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde
2025-11-10
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
Visa alla jobb hos Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Fors skola ingår i Fors/Nordanö rektorsområde som består av två skolor belägna i Avestas ytterområden. Skolan, som ligger mitt i samhället i Fors men med närhet till naturen, har i dagsläget ca 122 elever som har sin undervisning i enparallelliga klasser. Lärarna arbetar i huvudsak som klasslärare med fullt pedagogiskt ansvar för den enskilda klassen. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande. Att alla elever ska känna sig trygga och trivas hos oss är viktigt.
Nu söker vi Dig en positiv och engagerad klasslärare till ett tvålärarskap i åk 4 . Vill du bli vår nya kollega?
Välkommen med din ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Den här tjänsten innebär ett uppdrag som lärare på mellanstadiet i åk 4 där du och en lärarkollega tillsammans delar på klassläraransvaret i ett tvålärarskap i Fors skola.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Vi söker dig, en positiv och engagerad kollega, som har en grundskollärarexamen med legitimation för arbete på mellanstadiet. Vi söker i första hand dig som har en bred ämnesbehörighet, och har du legitimation för undervisning i so-ämnen och engelska är det meriterande. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som lärare i grundskolan.
Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap. Du anpassar ditt arbetssätt för att kunna möta elevernas behov i arbetet mot målen och du har förståelse för elevernas olika förutsättningar. Det är viktigt för dig med tydlighet och struktur i arbetet.
Du värderar ett gott samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare. Att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och att vara lyhörd och tydlig i kommunikationen är viktigt för dig.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt. Du är flexibel och ser skolan som en helhet.
Om behörig sökande saknas kan eventuellt annan sökande anställas, dock ej tillsvidare. I ett sådant fall krävs erfarenhet av att ha arbetat som lärare i grundskolan.
En förutsättning för den här tjänsten är att du har mycket goda kunskaper i svenska och förmåga att kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288650/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Kontakt
Rektor
Angelica Ask Bellman angelica.ask-bellman@avesta.se 0226-64 59 58 Jobbnummer
9596851