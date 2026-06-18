Klasslärare till mellanstadiet (årskurs 4 och 6) - Gransäterskolan F-9
Håbo Kommun / Grundskollärarjobb / Håbo Visa alla grundskollärarjobb i Håbo
2026-06-18
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Två engagerade klasslärare till mellanstadiet - bli en del av Gransäterskolans team
Vill du vara med och göra skillnad för elever i en trygg och utvecklande skolmiljö? Vill du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en skola där relationer, lärande och utveckling står i fokus?
Vi söker nu två engagerade klasslärare som vill bli en del av vårt team på Gransäterskolan – en tjänst i årskurs 4 och en tjänst i årskurs 6.
Om Gransäterskolan
Gransäterskolan är en F–9-skola med cirka 500 elever och två paralleller i varje årskurs. Hos oss arbetar vi för att skapa en trygg lärmiljö där elever ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
På mellanstadiet arbetar vi i ett mindre arbetslag där vi värdesätter samarbete, öppenhet och ett gott klimat. Vi hjälps åt, delar erfarenheter och tror på att vi blir bättre tillsammans. Samtidigt finns stora möjligheter att påverka undervisningens utveckling och bidra med egna idéer.
Det här får du hos oss
Hos oss får du arbeta i ett engagerat och stöttande arbetslag där vi samarbetar nära kring elevernas utveckling. Du får möjlighet att påverka undervisningens utveckling och bidra med din kompetens och dina idéer.
Vi tror på att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare genom tydlighet, relationer och ett gemensamt ansvar för verksamheten.
Ditt uppdrag
Som klasslärare på mellanstadiet ansvarar du för undervisning och mentorskap för en klass. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i samtliga ämnen för årskursen utifrån läroplanens mål.
Tillsammans med klassläraren i parallellklassen samarbetar du kring elevernas utveckling och undervisningens kvalitet. I dialog med kollega finns möjlighet att, utifrån behörigheter, kompetenser och intressen, komma överens om eventuell ämnesfördelning mellan klasserna.
För tjänsten i årskurs 4 ser vi gärna att du har behörighet att undervisa i engelska. För tjänsten i årskurs 6 ser vi särskilt gärna att du har behörighet i NO-ämnena.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 4–6
har goda ämneskunskaper och förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån läroplanens mål
skapar goda relationer med elever och bygger trygghet i klassrummet
har ett tydligt och tryggt ledarskap som skapar studiero
möter elever med olika behov och skapar en inkluderande undervisning
samarbetar väl och bidrar aktivt till arbetslagets utveckling
tar egna initiativ, ser möjligheter och vill vara med och utveckla verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa positiva relationer med elever.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Ereksi Lehtinen ereksi.alexandra.lehtinen@habo.se Jobbnummer
9971377