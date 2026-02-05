Klasslärare till lågstadiet på Höörs Waldorfsskola
2026-02-05
Emiliaskolan, Höörs Waldorfskola, har funnits i över 30 år. Vi ligger på cykelavstånd från Höörs station, i ett naturskönt läge med skogen inpå knutarna. Vi har en klass per årskurs med högst 24 elever per klass, och ett eget fritidshem i huset. Förskolan Lill-Emilia finns också i byn. Vi söker nu en klasslärare till åk 1 inför höstterminen 2026.
Vi erbjuder:
Emiliaskolan kännetecknas av en helhetssyn på eleverna som syftar till att utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. Några saker som utmärker vår pedagogik är att vi arbetar med temaperioder, prioriterar skapande aktiviteter som bild, hantverk och musik, och ofta använder oss av den vackra skogen som vi har precis utanför dörrarna.
Att vara klasslärare för en lågstadieklass hos oss är att vara vägvisare, flockledare och en av de viktigaste personerna i världen för en grupp underbara små individer. Det är att skapa nyfikenhet genom sagoberättande och långa skogsutflykter till magiska platser, och att erbjuda trygghet genom en förutsägbar rytm för såväl dagen som läsåret. Att jobba hos oss är också att vara en aktiv del av ett engagerat kollegium, och att veta att just dina styrkor och förmågor uppskattas och tas till vara.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning, med tillträde i samband med höstterminens start. Vår tanke är att du ska följa din klass under många år.
Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag, och som ny klasslärare får du en mentor som stöd.
Vi söker:
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare, och gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta som klasslärare. Vi förutsätter att du har kunskap om Waldorfpedagogik och vill undervisa utifrån detta.
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare, och gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta som klasslärare. Vi förutsätter att du har kunskap om Waldorfpedagogik och vill undervisa utifrån detta.

Du är trygg i din lärarroll och arbetar självständigt, men kan vara flexibel och hjälpa dina kollegor när det behövs. Vi vill också att du delar vår helhetssyn på elevernas utveckling, där vi strävar efter att både tanke, känsla och vilja ska komma till sin rätt. Det innebär till exempel att värdesätta alla elevers unika förutsättningar, och att planera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig. Vi förväntar oss också att du, i samarbete med dina kollegor, bidrar till att utveckla och förbättra såväl din undervisning som skolan i stort.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till vår administrativa chef Johanna Hanell på johanna.hanell@emiliaskolan.se
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till vår administrativa chef Johanna Hanell på johanna.hanell@emiliaskolan.se senast den 22 februari. Urval sker löpande. Om du har frågor går det bra att mejla dem till samma adress. Observera dock att vi har sportlov vecka åtta, så om du hör av dig då kan det dröja lite innan du får svar eller bekräftelse på din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: johanna.hanell@emiliaskolan.se Omfattning
