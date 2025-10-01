Klarspråksredaktör Socialstyrelsens nationella riktlinjer
2025-10-01
Vi söker dig som vill göra våra viktiga texter användbara för målgrupperna. Du är expert på klarspråksarbete, och kan hjälpa dina kollegor att skriva begripligt och effektivt i rapporter och på webben. Du får jobba strategiskt och driva förändring tillsammans med avdelningens redaktörsteam.
Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer till beslutsfattare och personal i vården och socialtjänsten. De bygger på bästa tillgängliga kunskap: forskning och beprövad erfarenhet. Klarspråksarbete är avgörande för att riktlinjerna ska göra verklig nytta för målgrupperna, och bidra till en bättre och mer jämlik vård och socialtjänst. Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som klarspråksredaktör arbetar du nära våra utredare och externa experter. Du tar ett helhetsansvar för textkvaliteten i nationella riktlinjer och andra produkter - genom textredigering, arbete med mallar och standardtexter samt utbildning av kollegor. Du är med från början i ett riktlinjeprojekt, och jobbar med allt från innehållsurval till slutlig korrekturläsning och samarbete med kommunikatörer inför publiceringen. Här ingår att ta fram material för fler målgrupper, till exempel patienter. Ibland skriver du kanske också en debattartikel, ibland en språkspalt.
Många bidrar i den gedigna processen, så din roll handlar mycket om att samarbeta, ta hand om synpunkter och inspirera till klarspråk. Texthantverket är dock arbetets kärna, och vi behöver orädd redigering på genomgripande nivå.
Vi utvecklar också riktlinjerna så att de blir alltmer webbaserade och digitaliserade. Även här är klarspråksexpertisen avgörande, liksom när det gäller att utnyttja AI i textarbetet.
Du ingår i ett klarspråksnätverk på Socialstyrelsen, och arbetar nära de övriga klarspråksredaktörerna på vår avdelning. Det finns ett stort engagemang för klarspråk, och tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot mer användbara produkter. Vi vill att all kunskap som Socialstyrelsen tar fram ska göra verklig nytta för våra målgrupper.
Om dig
Vi söker dig som har
• språkkonsultutbildning eller motsvarande högskoleutbildning inom språk- eller kommunikationsvetenskap
• minst 5 års erfarenhet av att klarspråksredigera och målgruppsanpassa svenska texter i arbetslivet, till exempel rapporter och kunskapsstöd
• erfarenhet av att strukturera och skriva texter för webben
• erfarenhet av att stödja skribenter i att skriva begripliga och målgruppsanpassade texter.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk, strukturerad och har förmåga att arbeta i flera projekt samtidigt, vilket kräver god prioriteringsförmåga. För att trivas i rollen är det viktigt att du är prestigelös, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta
• med texter för vården och socialtjänsten
• med större webbprojekt (planering, innehållsstruktur)
• med terminologifrågor
• på myndighet eller i annan offentlig verksamhet.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i 6 månader. Kontoret finns på Västerbroplan i Stockholm, men du kan arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel är redaktör, och din placering är på Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Kontakta Anders Berg, enhetschef, om du har frågor om tjänsten: anders.berg@socialstyrelsen.se
.
Kontakta Rebecka Modahed, personalspecialist, om du har frågor om rekryteringsprocessen och om du har skyddad identitet: rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S: Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för ST/OFR: Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
.
Telefon till samtliga: 075-247 30 00 (växel).
Ersättning
fastlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
