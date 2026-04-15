Klaran Tandvård söker en legitimerad tandhygienist
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Hagfors Visa alla tandsköterskejobb i Hagfors
2026-04-15
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Hagfors
, Forshaga
, Nacka
, Karlstad
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Är du vår nästa stjärna i Hagfors?
Klaran Tandvård söker en legitimerad tandhygienist som vill bli en del av vårt sammansvetsade team!
Nu går vår uppskattade kollega Marita i pension, och vi letar efter dig som vill ta vid och utvecklas tillsammans med oss i hjärtat av Värmland. På Klaran Tandvård tror vi inte på löpande band-principen - vi tror på personlig vård, starka team och ett leende på läpparna (både hos patienter och personal).
Varför ska du välja oss?
Teamfokus på riktigt: Vi jobbar i täta team där samarbetet mellan tandläkare, tandsköterska och tandhygienist är grundbulten. Du är aldrig ensam - stöd finns alltid nära till hands.
Eget ansvar & nätverk: Du driver dina egna revisioner och behandlingar, men har också lyxen att ha egna möten med dina tandhygienistkollegor för erfarenhetsutbyte och utveckling.
Balans i livet: Vi jobbar i skift (07.00-13.00 eller 13.00-19.00), vilket ger dig fantastiska möjligheter till fritid. Dessutom är du ledig varannan fredag!
En välkomnande miljö: Vi är ett glatt gäng på 3 tandläkare, 3 hygienister och 6 sköterskor som ser fram emot att välkomna en ny kollega.
Din roll hos oss
Som tandhygienist hos oss arbetar du med munhälsoinriktad tandvård där varje patient har en individuell vårdplan. Du undersöker nya patienter tillsammans med en tandläkare, vilket skapar trygghet för både dig och patienten. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig stöttad i din yrkesroll varje dag.
Vem är du?
Du är legitimerad tandhygienist.
Oavsett om du är nyutexaminerad och hungrig på att lära, eller erfaren och vill dela med dig av din kunskap, är du välkommen!
Du är en lagspelare som är nyfiken, engagerad och trivs med att skapa goda relationer.
Om Klaran Tandvård
Vi är en modern klinik i Hagfors som sätter kvalitet och patientens hälsa i centrum. Här blir du en del av ett utvecklat teamtänk i en prestigelös och trivsam miljö.
Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om hur det är att vara en del av Klaran-gänget!
Ring oss eller skicka ett mejl redan idag!Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att höra av dig.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Kyrkogatan 10B (visa karta
)
683 30 HAGFORS Arbetsplats
Tandvård, Värmlands län, Klaran Tandvård Kontakt
Mohammad Ajeel mohammad.ajeel@ptj.se 0707481775 Jobbnummer
9857253