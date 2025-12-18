Klarafältare till vår fältverksamhet i Norra innerstaden
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Säkerhets- och trygghetsenheten inom Kvalitetsavdelningen arbetar för att Stockholm ska vara en trygg stad för invånare och besökare.
Klaraområdet, som omfattar bland annat Sergels torg och Centralstationen, är ett prioriterat område för trygghets- och platssamverkan. Sedan 2016 samverkar vi med bland andra polis, ordningsvakter och socialtjänst för att minska brottslighet och öka tryggheten i området.
Vi erbjuder
Vi är en nystartad verksamhet i aktiv drift sedan april 2025. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma arbetet från början och bidra till konkret samhällsnytta. Vår målgrupp finns främst i Sergels torg/Klaraområdet, en plats med både möjligheter och utmaningar där många unga rör sig dagligen.
Vi söker nu fler medarbetare till vår fältverksamhet, där fokus ligger på kontakt- och relationsskapande insatser för barn, unga och unga vuxna genom uppsökande arbete i utemiljö i Klaraområdet. Du blir en del av ett engagerat team som består av två parallella verksamheter:
• Klaranavet: vårt informationscenter där ungdomscoacherna arbetar och dit unga kan vända sig.
• Uppsökande verksamhet: där du ingår och arbetar direkt ute i området för att möta unga där de befinner sig.
Som fältarbetare kommer du också att vara en del av förvaltningens krisstöd tillsammans med våra ungdomscoacher - de enda funktionerna med denna viktiga roll. Arbetet präglas av nära samverkan med andra samhällsaktörer och ger möjlighet att bidra till konkret samhällsnytta.
Läs mer här om vilka förmåner du får som medarbetare i Stockholms stad
Din roll
Som Klarafältare arbetar du uppsökande i Klaraområdet, som till stor del är en riskmiljö och öppen drogscen. Du söker aktivt upp unga, bygger relationer och agerar trygg, gränssättande vuxen. I rollen ingår att uppmärksamma och hantera situationer där oro finns samt att samverka med andra samhällsaktörer.
Eftersom uppdraget till stor del sker utomhus och innebär många förflyttningar mellan olika platser, i alla väder, kräver rollen en god fysisk förmåga för att du ska kunna utföra arbetet på ett hållbart sätt.
Samarbete med våra samverkansaktörer är en självklarhet, då du kommer att medverka på samverkansutsättningar på Sergels torg samt på Stockholms Centralstation. Som Klarafältare kommer du att vara en viktig aktör då du dokumenterar och bidrar med unik kunskap vid framtagandet av lokala lägesbilder och orsaksanalyser som ständigt uppdateras.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas med uppdraget som Klarafältare behöver du ha:
en slutförd utbildning som socionom, socialpedagog eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
erfarenhet av att jobba med unga och unga vuxna
erfarenhet av uppsökande arbete i offentlig utemiljö
erfarenhet av att jobba i team
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i riskmiljö
kunskap om Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Du bör ha en stark vilja att arbeta operativt i den offentliga utemiljön. I rollen behöver du vara uthållig för att kunna hantera de snabba tempoväxlingarna. Du är en stabil, trygg och närvarande vuxen som agerar prestigelöst och med hög professionalism. Du möter unga med empati och du vågar sätta tydliga gränser även i utmanande situationer.Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Vi söker 4 st. Klarafältare;
1 tjänst på 100% där viss operativ arbetsledning ingår.
3 tjänster på 75 % med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad.
Arbetet sker enligt rullande schema och omfattar dag-, kvälls-, helg- samt storhelgspass.
Arbetet innebär många förflyttningar utomhus i varierande väderförhållanden och ställer därför krav på god fysisk förmåga.
Som Klarafältare kommer du att samverka nära med ungdomscoacherna och du ingår även i förvaltningens krisstöd.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att:
• begära utdrag ur belastningsregistret
• be dig visa upp fullständigt examensbevis
Vi kommer att påbörja intervjuer efter årsskiftet, med start i slutet av vecka 2.
Din ansökan utan ett personligt brev
Den här rekryteringen rekryterar vi utan det personliga brevet. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Du behöver alltså inte förbereda något personligt brev.
Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna eftersom dina svar ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
