Klarafältare till vår fältverksamhet i Norra innerstaden
2026-02-02
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Säkerhets- och trygghetsenheten inom Kvalitetsavdelningen arbetar för att Stockholm ska vara en trygg stad för invånare och besökare.
Klaraområdet, som omfattar bland annat Sergels torg och Centralstationen, är ett prioriterat område för trygghets- och platssamverkan. Sedan 2016 samverkar vi med bland andra polis, ordningsvakter och socialtjänst för att minska brottslighet och öka tryggheten i området.
Vi söker nu 3 fältarbetare till Klaraområdet i hjärtat av Stockholm. Uppdraget har fokus på kontakt- och relationsskapande arbete med barn, unga och unga vuxna genom uppsökande arbete som uteslutande bedrivs i offentlig utemiljö.
Du blir en del av ett engagerat team som består av två parallella verksamheter:
• Klaranavet: vårt informationscenter där ungdomscoacherna arbetar och dit unga kan vända sig.
• Uppsökande verksamhet: där du ingår och arbetar direkt ute i området för att möta unga där de befinner sig.
Vi erbjuder
Vi är en nystartad verksamhet i aktiv drift sedan april 2025. Hos oss får du möjlighet att komma in i ett tidigt skede och vara med och forma arbetssätt och riktning framåt. Arbetet är närvarande och fysiskt; du befinner dig där det faktiskt händer, i det offentliga rummet, och kombinerar långsiktigt relationsskapande med akuta och situationsbundna insatser. Det innebär ett varierat och meningsfullt uppdrag där ingen dag är den andra lik.
Du arbetar i ett sammanhang där samarbete mellan olika samhällsaktörer är avgörande och bidrar till konkret samhällsnytta i ett av Stockholms mest centrala och komplexa områden. Här får du möjlighet att arbeta nära andra professioner och utveckla din kompetens i ett sammanhang där samarbete är avgörande.
Hos oss får du:
engagerade och erfarna kollegor med bred kompetens inom uppsökande arbete och trygghetsskapande insatser
friskvårdsbidrag
arbetskläder anpassade för arbete i offentlig utemiljö
Din roll
Som Klarafältare arbetar du aktivt uppsökande i Klaraområdet, som till stor del är en riskmiljö och öppen drogscen. Du söker aktivt upp unga, bygger relationer och agerar trygg, gränssättande vuxen. I rollen ingår att uppmärksamma och hantera situationer där oro finns samt att samverka tätt med polis, ordningsvakter och andra aktörer i området. Du deltar i gemensamma samverkansytor, bland annat på Sergels torg och Stockholms Centralstation, och bidrar med dokumentation och din kunskap till lokala lägesbilder och orsaksanalyser.
Eftersom uppdraget till stor del sker utomhus och innebär många förflyttningar mellan olika platser, i alla väder, kräver rollen en god fysisk förmåga för att du ska kunna utföra arbetet på ett hållbart sätt.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollen som Klarafältare behöver du ha dokumenterad och aktuell erfarenhet av uppsökande arbete i offentlig utemiljö. Uppdraget bedrivs uteslutande i det offentliga rummet, såsom gator, torg och parker och skiljer sig från traditionellt fältarbete genom att det inte omfattar skolbesök, gruppverksamheter, långsiktiga föräldrakontakter eller individbaserade insatser.
För att lyckas i uppdraget behöver du därför ha:
Dokumenterad och aktuell erfarenhet (förvärvad under de senaste åren) av uppsökande arbete i offentlig utemiljö, exempelvis gator, torg eller parker
Erfarenhet av att arbeta med unga och unga vuxna
God förmåga att arbeta i team och i nära samverkan med andra aktörer
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Relevant utbildning och/eller dokumenterad yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig (exempelvis socionom, socialpedagog, fritidsledare, ordningsvakt eller annan närliggande yrkesbakgrund)
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i riskmiljö
kunskap om Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Du bör ha en stark vilja att arbeta operativt i den offentliga utemiljön. I rollen behöver du vara uthållig för att kunna hantera de snabba tempoväxlingarna. Du är en stabil, trygg och närvarande vuxen som agerar prestigelöst och med hög professionalism. Du möter unga med empati och du vågar sätta tydliga gränser även i utmanande situationer.
Vi söker 3 Klarafältare på 75% med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad.
Arbetet sker enligt rullande schema och omfattar dag-, kvälls-, helg- samt storhelgspass.
Arbetet innebär många förflyttningar utomhus i varierande väderförhållanden och ställer därför krav på god fysisk förmåga.
Som Klarafältare kommer du att samverka nära med ungdomscoacherna och du ingår även i förvaltningens krisstöd.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att:
begära utdrag ur belastningsregistret
be dig visa upp fullständigt examensbevis eller annan relevant dokumentation som styrker utbildning och/eller yrkeskompetens
Din ansökan utan ett personligt brev
Den här rekryteringen rekryterar vi utan det personliga brevet. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Du behöver alltså inte förbereda något personligt brev.
Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna eftersom dina svar ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
