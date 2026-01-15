Klara Team söker sjuksköterska för tillsvidareanställning
2026-01-15
Är du sjuksköterska och vill ha ett fritt och omväxlande arbete där du får eget ansvar att planera ditt arbete? Drivs du av hög kvalité i vården, skapa goda relationer och ge bra service? Då är Klara Team rätt arbetsplats för dig.
Klara Team
Klaras vision är tydlig: "Vi gör världen lite bättre, en människa i taget". Alla ska bemötas med respekt och få hjälp att leva ett så gott liv som möjligt.
Klara har fokus på den enskilda människan. Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter genom vår verksamhet. Visionen och värderingarna är våra ledstjärnor i mötet med vård- och omsorgstagare och när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra.
Som en av Sveriges ledande aktörer inom vård- och omsorgsbemanning förmedlar Klara årligen tusentals uppdrag. Kunder är främst kommuner, och andra privata vård- och omsorgsaktörer. Klara Team erbjuder sjuksköterskepatruller som ansvarar för jouren under dag-, kvälls- och nattetid på äldreboenden.
Om jobbet:
Du arbetar självständigt och tjänsten är förlagd till aktiv tid på kvällar med beredskap nattetid samt dagtid helg. Du ansvarar för akuta och planerade insatser inom ett lagom stort område på äldreboenden. Du ger också rådgivning och stöd per telefon till boendenas personal.
I egenskap av att arbeta som beredskapssjuksköterska hos oss så behöver du några års erfarenhet som sjuksköterska. Om du har vidareutbildning är det ett plus, men inget krav! Du ska vara trygg i att arbeta i olika system, eftersom vi använder oss av olika journalsystem.
Vad erbjuder vi:
Vi söker Dig som letar efter en deltidstjänst på 76%. Vi erbjuder Dig ett spännande och utvecklande arbete där du har möjlighet att planera upplägget under dina arbetspass på egen hand. Du har när arbetet tillåter möjlighet att utgå ifrån ditt hem. Du gör dina bedömningar via telefon samt hembesök när behov föreligger. Du får tillgång till företagsbil under dina arbetspass, samt en egen dator och telefon.
Vi ingår i Ambea-koncernen och tillämpar kollektivavtal.
Vem söker vi?
Som person är du empatisk och har en förmåga att med ett positivt synsätt se möjligheter istället för hinder. Du arbetar med patienten i fokus och därför är noggrannhet och ett gott bemötande en självklarhet för dig. Kvalité och effektivitet genomsyrar ditt arbete. Du är duktig på att arbeta på ett strukturerat sätt genom att triagera och prioritera. Du bor omkring Halmstad.
B-körkort är ett krav.
Ort: Halmstad
Tjänst: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Urval sker löpande.
Varmt välkommen med Din ansökan!
