Klara söker Socionomkonsulter till uppdrag i Stockholm
Klara D AB / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2025-10-07
Klara söker
för kunds räkning Socionomkonsulter till uppdrag inom Ekonomiskt Bistånd-LSS-Äldreomsorg och Försörjningsstöd. Vi söker dig med Socionomexamen och minst tre års erfarenhet i yrket. Gällande uppdrag för Klara Socionom jobbar du som egen fakturerande företagare.
Ort
Stockholms kranskommunerPubliceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för socionomer gällande uppdragets affärsområde och kundkrav. För samtliga uppdrag är körkort till manuell växlad bil ett krav.Kvalifikationer
Socionomexamen samt minst tre års yrkeserfarenhet inom området. Ur ett kundperspektiv förväntas effektivitet och goda kunskaper inom det svenska språket i tal som i skrift.Dina personliga egenskaper
I din roll som Socionomkonsult är det viktigt att du arbetar självständigt och uppskattar ett omväxlande och utmanande uppdrag. Vi ser att du är lyhörd, positiv, lösningsfokuserad och har förmågan att anpassa dig till nya arbetsmiljöer.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1994 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer och legitimerade sjuksköterskor. Visionen är att arbeta med kompetenta medarbetare gällande fackkunskap, erfarenhet och professionell service. Klara Socionombemanning är upphandlade med ett flertal kommuner i hela Sverige och vi ser att behovet av Socionomer ökar. Klara bidrar till att göra världen lite bättre en människa i taget!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Tillsättning
löpande Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara D AB
(org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klara D Sköterska Kontakt
Marie-Louise Carlsson marie-louise.carlsson@klarakompetens.se +46 72 961 10 82 Jobbnummer
9544457